Smet prima azienda al mondo ad utilizzare gli innovativi Iveco S-Way

E’ il Gruppo SMET la prima azienda al mondo a mettere in strada i veicoli di nuova generazione Iveco S-Way, presentati nel luglio scorso presso il centro espositivo IFEMA di Madrid. “Iveco e CNH Industrial hanno individuato in noi la realtà aziendale a cui affidare, per la prima volta in assoluto, i nuovi mezzi Iveco S-Way – dichiara l’amministratore delegato Domenico De Rosa – è un riconoscimento importante, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Sin dai primi test effettuati, i veicoli si presentano come un prodotto di grande avanguardia, dal quale ci aspettiamo risultati notevoli in termini sia di prestazioni che di consumi”. I nuovi veicoli Iveco S-Way presentano infatti un’efficienza di consumi eccezionale, abbinata a tecnologie all’avanguardia e ai più avanzati sistemi di connettività: si tratta infatti di mezzi connessi al 100% e destinati per questo a rivoluzionare la gestione delle flotte.

Dal punto di vista del contenimento dei consumi e delle emissioni, i veicoli sono dotati di una nuova tecnologia del motore e della trasmissione Hi-Tronix, oltre che di numerose soluzioni integrate per il risparmio di carburante. Sarà naturalmente disponibile anche la versione alimentata a metano. “Attendiamo con fiducia i primi tre mesi di percorrenza lungo le strade d’Europa – ha concluso Domenico De Rosa – Raggiunto questo traguardo, non mancheremo di comunicare a Iveco e CNH Industrial i risultati raggiunti, che ci attendiamo decisamente positivi”.