Smet investe 10 milioni per lo sviluppo del trasporto intermodale

Un investimento di 10 milioni di euro per lo sviluppo del trasporto intermodale. Ad annunciarlo è il Gruppo SMET, operatore logistico intermodale leader a livello europeo, che ha recentemente siglato un accordo con Real Trailer Krone Italia per l’acquisto di 300 nuovi eco trailer maxi volume. I nuovi semirimorchi, che entreranno in flotta a partire da febbraio 2021, sono in grado di trasportare merci fino a 3 metri di altezza. Sono inoltre predisposti per il trasporto intermodale, sia marittimo che ferroviario, in quanto di profilo P400.

“In un momento così delicato per il nostro paese e per il mondo intero, scegliamo di essere ottimisti e positivi – ha dichiarato Domenico De Rosa, amministratore delegato del Gruppo SMET – Crediamo nella ripresa economica e investiamo nell’intermodalità, che a nostro avviso è la chiave per il rilancio non solo del settore trasporti ma di tutti i comparti produttivi. I nuovi eco trailer ci consentiranno di potenziare il nostro network intermodale europeo”.

“Sono soddisfatto, sia come Real Trailer sia in rappresentanza del produttore tedesco Krone, dell’accordo di fornitura di 300 semirimorchi centinati intermodali per il Gruppo Smet, punto di riferimento nel panorama intermodale italiani ed europeo – ha commentato Stefano Savazzi di Real Trailer – La cosa che ci rende ancora più orgogliosi è l’opportunità di una partnership per la fornitura di veicoli e per il supporto tecnico alle specifiche e particolari esigenze di questa grande azienda”.