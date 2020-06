Smog: Cattaneo a Ispra, ‘Pm10 in Lombardia inferiore a media europea’

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – “Dati recenti confermano che l’emissione pro capite della Lombardia è più bassa di quella media Europea per Pm10 ed Nox. In particolare, per il Pm10 primario le emissioni medie di un cittadino lombardo sono meno della metà di quelle di un cittadino medio europeo: 1.884 grammi per abitante in Lombardia contro 4.107 per abitante nell’Eu 28”. Così l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo replica ai dati dell’Annuario dei dati ambientali 2019 di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) presentati oggi, in cui si afferma che “Il Bacino padano è una delle aree dove l’inquinamento atmosferico è più pesante in Europa”.