Smorfia tra business e tradizione: Napoli, i numeri, Alvino e Bruscolotti

E’ tempo di fortuna: tutti ma proprio tutti si occupano di numeri, una passione che dalle nostre parti non può mancare anche in questo periodo così differente e diverso dagli altri. Quanti giocheranno a tombola a Natale? Tutti quelli che potranno trascorrere queste giornata in famiglia. I numeri sono una delle più antiche tradizioni napoletane e leggendo online scopriamo che persino Alvino e Bruscolotti qualcosa con i numeri hanno a che fare, sul Blog l’Insider si raccontano.

I numeri e la scaramanzia sono un business

Noi ci occupiamo di business e di economia ed allora non possiamo non pensare al nuovo marketing di Voiello! E sì la famosa pasta Voiello per questo 2020 lancia la campagna e la collezione La Scaramantica 2020, ne abbiamo sicuramente già sentito parlare si tratta di una scatola regalo com golose ricette di Antonino Cannavacciuolo e pasta numerata seguendo gli antichi e misteriosi fili tra smorfia e cabala!

Smorfia e numeri: a Napoli è amore vero

Numeri e smorfia, una profonda relazione d’amore con il popolo partenopeo e non solo, ovviamente ad osservare con più passione il sottile filo rosso sono gli appassionati di scommesse calcio che all’ombra del Vesuvio sono sempre molto attenti e presenti. Associare significati a numeri è molto importante anche per chi gioca a calcio: persino i professionisti amano questa antica magia. Ne abbiamo la conferma nelle parole del mitico Bruscolotti e sappiamo bene quanto Alvino spesso citi qualcosa in merito. Il legame tra numeri e significati magici e mistici è antichissimo e deriva addirittura dall’antica Grecia. Le prime tracce della Smorfia sono nel medioevo. Si tratta di qualcosa di diverso dal solito infatti se prima si trattava di tradizione orale sono stati proprio i napoletani a farne una sorta di dizionario dove si trovano i numeri da 1 a 90 (come nel lotto) accompagnati da una immagine e descrizione. Il dizionario dei numeri lo si apre sempre e spesso: per un sogno, un avvenimento o persino prima di scendere in campo.

Smorfia e Tombola per Natale

Questo Natale la tombolata sarà differente, esiste già chi si sta organizzando online tra un’applicazione e l’altra ma non è festa senza numeri. Non qui. Perchè si gioca? Perchè altrimenti porta sfortuna. Lo sappiamo la scaramanzia gioca un ruolo importante a Napoli ed in Campania. La tombola è molto più recente rispetto alla Smorfia, infatti è data prima metà del 1700 al tempo del Re di Napoli e Sicilia Carlo di Borbone, un modo differente nel regno borbonico per rendere legale un gioco, quello del lotto, ancora clandestino ma giocato tantissimo a Napoli. La tombola è nata come versione familiare del Lotto! Di versioni ne esistono così tante, numeri e immagini, disegni e carte di ogni genere, questo anno oltre a quella social , a quella digital e a quella da balcone esiste una tombola speciale con i numeri che parlano di attualità. Chi la ha già vista?