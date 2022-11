Smottamento anche a Capri, il sindaco chiude la Panoramica

Nuovo smottamento a Capri dove il sindaco Marino Lembo ha emesso nella tarda serata di ieri un’ordinanza che dispone la chiusura di via Castiglione nel tratto della panoramica che dal civico 41 conduce a via Castello. Ieri uno smottamento di terriccio e sassi caduto da una delle pareti che costeggiano la via provinciale Capri – Anacapri aveva fatto temere il peggio nel corso della pioggia abbondante che si era rovesciata sull’isola. Lo smottamento ha portato sulla carreggiata terreno misto a roccia ed arbusti senza causare comunque danni a cose o persone. L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria in quanto via Castiglione è zona di transito sia veicolare che pedonale ed il buio della sera impediva ai tecnici comunali di effettuare una ricognizione accurata dei luoghi per verificarne le condizioni di sicurezza. Questa mattina i tecnici sono tornati in zona per riprendere le operazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e la riapertura al transito della panoramica.