Sms Engineering, due nomination ai Digital Communication Awards 2020

La SMS Engineering dopo aver vinto il Premio di Nationa Finalist per l’Italia agli European Excellence Awards nel 2020, l’evento che ogni anno premia le migliori campagne di comunicazione in Europa con la campagna dal titolo “The Heroes of Innovation” (una sorta di album delle figurine che raffigurano i collaboratori della Sms Engineering ideata dal CMO e Vice President di SMS Engineering Massimiliano Canestro). La Campagna del 2019 è stata scelta per rappresentare l’Italia assieme alle campagne promozionali di Henkel, Ikea Italia, Microsoft Europe e Whirpool. Nel 2020 la SMS Engineering riceve ben due Nomination ai DCA 2020. Sono passati 10 anni dal lancio dei Digital Communication Awards; la prima edizione si è svolta nel settembre 2011. Da allora sono cambiate molte cose. Con l’avvento imminente del 5G, siamo più connessi che mai; siamo anche più vulnerabili alle crisi e agli attacchi informatici, e più consapevoli dell’aspettativa che i marchi prendano posizione sulle questioni sociali. La prima Nomination per la SMS Engineering è arrivata nella categoria COVID-19: Brand Communications and Storytelling per l’attività informativa e di comunicazione fatta durante il periodo di lockdown e nella Fase 2. Per molti marchi, il potenziale impatto dei media durante la crisi COVID-19 è stato superiore al normale, portando opportunità ma anche rischi, soprattutto con livelli così elevati di paura e disinformazione. Il pubblico desiderava che i brand mostrassero leadership durante la crisi in ogni messaggio rivolto verso l’esterno. Questa categoria premia le comunicazioni delle aziende che hanno gestito in modo sensibile e appropriato il tema del COVID-19 e che hanno capito come i brand possono essere utili durante questa crisi e come reagire ai cambiamenti nelle esigenze, nel comportamento e nelle interazioni del marchio del pubblico. In Particolare la SMS Engineering ha agito su 3 fronti:

La SMS Engineering ha svolto una campagna di informazione sui dati forniti dalla Protezione Civile mettendo a disposizione un sistema di Business Intelligence realizzato con Microsoft Power BI, dal Project Manager Gianluca Pinelli, aggiornato ogni giorno dopo un’ora dalla pubblicazione dei dati ufficiali leggibile da chiunque sul web.

La SMS Engineering ha svolto una campagna di informazione e supporto dei propri clienti sullo smart working finalizzata a trasformare il “possibile problema di lavoro da remoto” in una opportunità perché reingegnerizzando i processi produttivi interni è stato possibile creare nuovi modelli di Business, affinchè le società di servizi e non solo, potessero erogare le proprie prestazioni facendo in modo che la clientela non avvertisse la differenza tra la presenza fisica on site rispetto alla presenza virtuale attraverso i sistemi di videoconferenza

Nell’ottica di garantire la Business Continuity delle aziende clienti e partner, la campagna informativa sull’utilizzo del termoscanner, effettuata attraverso l’utilizzo del “sorriso” del testimonial Federica Palmieri,streamer e youtuber in arte DatMommy, ha invogliato i clienti ed i partener ad approfondire tecnologie legate ad una esigenza imposta e non voluta per un investimento che di per se è stato visto come un costo inutile e non funzionale alla normale attività aziendale.

La Seconda Nomination è arrivata per la Disruptive Communications per l'utilizzo di un COSPLAYER durante gli eventi. La categoria del premio nasce per le comunicazioni digitali che si distinguono dallo status quo del settore e che rivoluzionano l' approccio alle comunicazioni. La parola cosplay (COS-PLAY) è un'abbreviazione delle parole inglesi "costum" (costume) e "play" (recitare, interpretare). In pratica, è l'arte di interpretare gli atteggiamenti di un personaggio conosciuto indossandone il costume. Il fenomeno prende in considerazione per la maggior parte personaggi tratti dai manga o dagli anime (essendo nato in Giappone, i primi personaggi interpretati erano tratti da manga e anime). In seguito il fenomeno si è esteso anche a personaggi di videogames, fumetti, cartoni animati, film, telefilm, libri, pubblicità, band musicali e giochi di ruolo. In particolare l'utilizzo del personaggio Peggy Carter (in Avengers l'Agente Carter è la fidanzata di Capitan America) con lo scudo di Capitan America ha reso innovative e disruptive le foto ed i video di eventi che magari sarebbero state non visualizzate nel mailing e/o sui social network. Molto successo in tal senso ha avuto l'evento legato ad i festeggiamenti dei 10 anni dell'associazione Napoli Open Innovation ed un Progetto segnalato dall' AFCEA Naples Chapter nel settore difesa.