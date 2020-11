Sms Engineering e Keytech a OrientaMenti 2020, il più grande evento virtuale sulla formazione

Sms Engineering e Keytech ad Orientamenti 2020 Virtual. Il tema 2020 è “saper cambiare”. Il Salone Orientamenti promosso dalla Regione Liguria è il primo evento nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro (100 mila presenze nel 2019): Per il 25° compleanno ha realizzato una manifestazione completamente digitale. E’ nata così una piattaforma davvero innovativa https://www.saloneorientamenti.it/. Studenti, genitori, docenti e giovani in cerca di lavoro insieme per dialogare con i referenti di oltre 250 scuole, enti o aziende, divisi nei colori delle 4 aree (te stesso, lavoro, società e formazione), e realizzare il proprio “viaggio esperienziale” che ha caratterizzato il Salone di Orientamenti in questi anni al Porto Antico di Genova, grazie alla collaborazione di Università di Genova, Ufficio Scolastico Regionale, Camera di commercio, Citta Metropolitana e Comune di Genova. L’ inaugurazione del Salone martedì 10 novembre ha visto in collegamento da Roma il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

La SMS Engineering e la Keytech insieme nello Stand Virtuale T-7-24. L’obiettivo delle due aziende è esplorare quale possibilità la Digital Transformation può apportare alle nuove professionalità sia in ambito governance dei sistemi It Sms Engineering sia in ambito di supporto applicativo Keytech.