Sms Engineering finalista agli European Excellence Awards

Sms Engineering finalista per l’Italia agli European Excellence Awards, l’evento che ogni anno premia le migliori campagne di comunicazione: quella della società napoletana entrata nella fase finale del premio ha per titolo The Heroes of Innovation (una sorta di album delle figurine della Sms Engineering) ed è stata scelta per rappresentare l’Italia assieme alle campagne promozionali di Henkel, Ikea Italia, Microsoft Europe e Whirpool.

L’obbiettivo della campagna ideata da Massimiliano Canestro, direttore Marketing e Comunicazione della Sms Engineering, è la valorizzazione delle risorse umane dell’azienda. Essa punta a far conoscere il team della Sms Engineering ai clienti, agli investitori, ai fornitori, creando un clima di familiarità e di fiducia tra la società e i suoi clienti. Di qui la creazione di un album delle figurine, che ha di fatto sostituito l’organigramma aziendale, e in cui i singoli collaboratori appaiono come eroi dei fumetti: in Squadra nelle Business Unit come fossero dei giocatori del calcio. Le figurine sono collezionate dai clienti e dai partners e gli album consegnati agli investitori in sostituzione dell’organigramma. “Insomma – spiega una nota aziendale -: chi investe in un’impresa vuole sapere al di là del rating e dei business plan su quali uomini sta puntando. Grazie al nostro album delle figurine lo sa, li vede e volendo…li colleziona”.