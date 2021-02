Sms Engineering finalista del Premio Le Fonti Awards nelle categorie Ceo e Eccellenza dell’anno

“La Sms Engineering è stata selezionata come finalista della XI edizione annuale dei Premio Le Fonti Awards. E’ la piccola impresa più innovativa d’Italia – esultano Francesco Castagna, Rosangela Capasso, Antonio Ascione e Massimiliano Canestro -, l’unica premiata da due diversi presidenti della Repubblica per l’Innovazione, dopo essere stata premiata 10 anni fa a Palazzo Mezzanotte dal Governo Britannico, ritorna il 6 maggio 2021 nel Palazzo della Borsa di Milano”. Castagna, Capasso, Ascione e Canestro sono insieme dal 1998 con la stessa idea, “creare una realtà informatica di eccellenza a Napoli”, sicuri che Napoli potesse diventare un riferimento IT nel mondo. Numerosi sono i premi e i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti in oltre 20 anni di attività che hanno visto anche l’apertura di filiali a Londra, Milano, Roma e Firenze per seguire i numerosi clienti che operano nell’Industria, nella distribuzione e nel terziario avanzato che comprano dalla Sms Engineering soluzioni Ict innovative, grazie all’attività di Ricerca e Sviluppo che viene effettuata ogni anno dall’azienda. La partnership con Zucchetti, Dell, Microsoft, Cisco, Schneider Electric e Kaspersky completa il portafoglio di offerta delle Soluzioni Integrate della Sms Engineering che riscuote molto successo nella realizzazione di Datacenter oltre che nella Cyber Security e nello Sviluppo Software. L’apertura delle 3 filiali italiane e del branch inglese insieme alla fiducia riposta nell’azienda da grandi Istituti di credito come Intesa Sanpaolo e Credit Agricole, che hanno finanziato gli investimenti in Ricerca e Sviluppo , hanno permesso la crescita del volume d’affari intorno ai 4 milioni di euro ed il raggiungimento di un organico di 40 unità. Attualmente è in execution un Piano Industriale per far crescere l’azienda oltre i 5 milioni di euro di fatturato per potersi presentare ai fondi, agli investitori presenti sull’Aim e/o ai possibili partner industriali che volessero iniziare un percorso di espansione con la Sms Engineering anche in ottica M&A.

Il Ritorno al Palazzo della Borsa di Milano il 6 maggio, dopo 10 anni dal Premio Ricevuto dal Governo Britannico e da Ukti per l’attività svolta dalla sede di Londra, potrebbe essere un “segno” per un possibile ingresso in Borsa? Le idee, le soluzioni, la capacità, le competenze, la voglia di fare e l’intraprendenza non mancano ai “Fab Four dell’Ict all’Italiana” come recita un recente articolo dell’ Economy Magazine.

Relativamente al prestigioso riconoscimento: Il nome “Le Fonti” richiama nella lingua italiana l’acqua corrente sorgiva, in inglese lo “streaming”, la tecnologia che dal 2004 rappresenta il vero cuore dell’azienda. Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale che fornisce un apporto unico sia nel supporto alla selezione dei finalisti che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori. Il Comitato Scientifico Le Fonti ha selezionato la SMS Engineering come finalista nelle seguenti categorie speciali: Ceo dell’Anno ed Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership. Diverse sono le aziende vincitrici del Premio IxI di Confindustria e del Premio Nazionale dell’Innovazione che negli anni scorsi sono state selezionate come finaliste e/o come vincitrici dal Premio Le Fonti.