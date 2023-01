Sms Engineering, Iabo disegna i Supereroi dell’innovazione

Lo street artist partenopeo Iabo realizza delle Limited Prints per i Supereroi dell’Innovazione della Sms Engineering. Iabo è un artista internazionale che ha molti punti di contatto con Andy Warhol ed è stato scelto dalla Sms Engineering per realizzare i regali natalizi per tutti quelli che lavorano in azienda ovvero per i Supereroi dell’Innovazione, per i clienti top e per i fornitori strategici. Diversi sono stati i rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni che hanno ricevuto l’Opera di Iabo tra cui il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Gennaro Annunziata, il Comandante dell’Accademia Aeronautica Gen. Luigi Casali, il vice comandante dell’Accademia aeronautica Col. Roberto Leo, Il presidente di Cdo Campania Giulio Cacciapuoti, il presidente dell’Afcea Naples Chapter Gen. Giovanni Savoldelli, il vice presidente dell’ Associazione Italiana Calcolo Automatico Campania Antimo Angelino e il presidente dell’ Associazione italian Rating Advisory Mario Bowinkel solo per citarne alcune. I personaggi realizzati sono: Capitan America, Ironman, Spiderman, Wonder Woman e Thor che sono tutt’ora in esposizione permanente nell’ampliato e rinnovato Hq di Casalnuovo di Napoli della Sms Engineering.