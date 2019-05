SMS Engineering e Microsoft organizzano a Napoli “It’ time for Cloud”

SMS Engineering, in collaborazione con Microsoft, l’11 giugno alle ore 14:30 presso l’Unione Industriali di Napoli, presenta “It’s time for Cloud”, l’innovazione leggera come una nuvola. Nell’era della trasformazione digitale, la connessione tra persone, prodotti, ecosistemi e idee svolge un ruolo fondamentale per il successo di ogni azienda. Protagonista indiscussa di questa evoluzione sono il Cloud, Power Bi e Microsoft Azure. L’evento è l’opportunità perfetta per confrontarsi su questi temi, porre quesiti e scoprire le ultime tendenze presenti sul mercato. È l’occasione per conoscere come SMS Engineering utilizza la famiglia Microsoft di servizi di produttività integrati basati sul Cloud garantendo flessibilità e sicurezza consentendo di aumentare la produttività, ridurre costi e complessità e lavorare con strumenti e servizi innovativi. Tutto in soluzioni sempre aggiornate, sicure, economiche e senza costi aggiuntivi o di gestione. L’evento verrà moderato dalla giornalista Mariagrazia Toscano e prevede i saluti di Carlo Casillo presidente della Sezione Moda dell’Unione Industriali di Napoli, Susanna Moccia vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, Antimo Angelino coordinatore della commissione ICT dell’Ordine degli Ingegneri Napoli, Francesco Castagna ceo di SMS Engineering, generale Dario Nicolella presidente dell’AFCEA Naples Chapter e di Sara Leone consigliere regionale dell’AIDP Campania. Le soluzioni tecnologiche verranno presentate dai Microsoft Territory Channel manager Alessandra Capogrosso e Ilaria Moroni e da Gianluca Pinelli SMS Engineering IT Applications project manager. Vi saranno le testimonianze aziendali di Giancarlo Fimiani ceo di R-Store e di Fabio Boscaino ceo di BSC Group. Concluderà i lavori Costantino Formica presidente di Napoli Open Innovation. Prima dell’inizio dell’evento, durante la pausa ed alla fine, sono previsti dei momenti di networking tra i partecipanti ed i relatori, per favorire la conoscenza delle capacità e dell’offerta delle Soluzioni Cloud di Microsoft integrate dalla SMS Engineering.