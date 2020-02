SMS Engineering, nomination ai Data Center Solution Awards 2020

Il progetto di un Data Center realizzato dalla SMS Engineering per un proprio cliente è in Nomination ai Data Center Solution Awards 2020 sia per la categoria “Data Centre Energy Efficiency Project of the Year” che per la categoria “Data Centre Energy Efficiency Project of the Year”.

Dopo il successo ottenuto nel 2019 con il progetto realizzato per il Consiglio rgionale della Regione Puglia il cui Centro di Elaborazione Dati ha ricevuto ben due riconoscimenti come national finalist a livello europeo anche quest’anno un progetto di integrazione di Integrazione di Soluzioni Schneider Electric è in nmination per questo prestigioso concorso ed è stato anche proposto all’ Uptime Institute (il più importante ente di certificazione di architetture Data Center del mondo). in questo progetto tutto il calore irradiato dalla parte posteriore del Data Center viene convogliato in unità In-Row che a loro volta raffreddano le apparecchiature attive sul lato frontale. Tutte le unità In-Row sono integrate con il management della infrastruttura Data Center (DCIM). L’Innovazione consiste nell’ utilizzo del condizionamento della Temperatura Non Perimetrale che diminuisce la dispersione di calore perché viene riutilizzato nelle unità In-Row. I clienti efficientano i consumi(Green Data Center). C’è maggiore controllo sulle unità di condizionamento che implica maggiore efficienza e ottimizzazione dei consumi energetici. C’è innovazione nell’automazione ottenuta attraverso l’installazione di sensori che si autoregolano in base alla temperatura rilevata