Sms Engineering per il terzo anno consecutivo tra le Pmi più virtuose d’Italia nei rapporti verso le banche

Sono state premiate le società più virtuose nei rapporti con le banche, “esempi dell’eccellenza e della solidità imprenditoriale italiana distribuiti su tutto il territorio nazionale”. Tra queste per la terza volta consecutiva la Sms Engineering.

“I Credit Reputation Award – si legge in una nota – sono riconoscimenti attribuiti alle imprese che sanno distinguersi per puntualità nei confronti delle banche e consente l’appartenenza ad un Club Esclusivo di Imprese Virtuose nel quale confrontarsi e fare business. Viene assegnato analizzando, sulla base di un modello valutativo pubblicato, i dati oggettivi provenienti dalla Centrale dei Rischi CR”.

Favoriscono la riconoscibilità: verso banche, investitori, e mercato. Il Rating di ogni impresa è la combinazione della valutazione dei dati di bilancio e della valutazione dei dati contenuti nella Centrale dei Rischi. MF Centralerisk adotta un modello di Score CR pubblicato, in linea con quelli utilizzati in banca.

L’iniziativa è nata nel 2022 dalla volontà di MF Centralerisk, la società leader in Italia per il presidio dei propri dati in Centralerisk fondata da Massimiliano Bosaro e la Casa Editrice di Milano Finanza, per dare eco alla volontà dei regolatori europei:

“… ad una maggior consapevolezza sui propri dati contenuti in Centrale Rischi corrisponde una maggior attenzione alle rilevazioni in essa contenute, migliorando così il rapporto banca-impresa e la qualità degli attivi degli Enti”-

Tre i fattori di successo dell’Iniziativa:

Oggettività delle assegnazioni. Il CR Award è un riconoscimento oggettivo, non c’è una giuria, il modello valutativo pubblicato analizza le rilevazioni della Centrale Rischi delle Imprese, attribuendo un punteggio in una scala S&P. Chi è eleggibile, AAA-BBB, ha la possibilità di partecipare. Autorevolezza dell’organizzatore. MF Centralerisk è una società che vede tra i suoi soci Milano Finanza, il quotidiano da oltre 35 anni riconosciuto da Banche ed Investitori per la sua competenza ed autorevolezza” Esclusività per distinguersi. il CR Awards è gratificante per la figura aziendale che gestisce le relazioni con le banche e consente di tessere relazione con le altre imprese virtuose

La Sms Engineering è la piccola impresa più innovativa d’Italia. La Sms Engineering è una Software House ed un System Integrator che nel 2023 ha compiuto 25 anni di attività. L’azienda è nata dall’idea di tre studenti della Facoltà di Ingegneria di Napoli Federico II a cui negli anni si sono aggiunti alcuni colleghi di studio come collaboratori e una brillante dottoressa in matematica come socio. La SMS Engineering svolge una eccellente attività di Ricerca e Sviluppo in maniera continuativa da oltre 15 anni che ha portato alla vincita di oltre 30 Premi di Eccellenza tra cui il Premio Nazionale per l’Innovazione della Presidenza della Repubblica oltre che del Premio Innovazione x Imprese di Confindustria e del Premio European Business Awards e European Excellence Awards – Italy Country Representative per ben due volte oltre che il Credit Reputation Award. La Sms Engineering è l’unica azienda Italiana Premiata da due Presidenti della Repubblica per l’Innovazione. L’Azienda è entrata a far parte del Network Elite ed ha HQ a Napoli ed uffici a Milano, Roma, Firenze e Londra. La SMS Engineering ha un portafoglio Clienti di oltre 250 aziende tra cui La Doria, De Cecco, Grimaldi Navigazione, Laminazione Sottile, R-Store, GLS, Vodafone, ANM, Harmont & Blaine, Le Axidie e Bruno Farmaceutici per citarne qualcuno. La Vision è “l’ICT che dà più valore alla tua azienda”. La Mission della SMS Engineering si fonda sull’idea che le soluzioni informatiche sono un fattore di crescita, innovazione e successo. Ascoltiamo le esigenze, prendiamo in carico i tuoi bisogno, miglioriamo i processi, ottimizziamo i costi e le performance attraverso le nostre soluzioni ICT, frutto di una venticinquennale e consolidata esperienza maturata nel manifatturiero, nelladistribuzione , nel settore difesa e nelterziario avanzato. Realizziamo un’azione costante di trasferimento tecnologico modellando, sui bisogni reali dei nostri clienti, le più innovative soluzioni ICT disponibili sul mercato. Nella implementazioni di Soluzioni Software Gestionali l’azienda è Top Partner ERP Zucchetti, unico Centro di Competenza Infinity Zucchetti per il Meridione ed ha sviluppato software verticali per la logistica e per la logistica di produzione. La Divisione Infrastrutture ICT si occupa di Business Continuity realizza DataCenter, specializzata negli Edge DataCenter ovvero i DataCenter di Prossimità in produzione, realizza Reti Lan e WAN e fornisce soluzioni di Cyber Security con una proposta di servizi informatici per la conformità alla direttiva NIS 2. L’Area Applicazioni realizza Soluzioni di Business Intelligence ed il Reparto R&D si occupa soprattutto di sviluppo di Applicazioni di Intelligenza Artificiale con focus sull’Heritage, l’Automotive, La Formazione e la Selezione del Personale.