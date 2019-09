SMS Engineering, più servizi ai clienti con l’apertura delle sedi di Milano, Roma e Firenze

L’obiettivo dell’azienda è quello di valorizzare l’esperienza di oltre vent’anni di attività nell’Information Technology e di implementare un nuovo modello organizzativo attraverso un’offerta che mira ad affermarsi nei nuovi segmenti di mercato della Digital Transformation mantenendo sempre al centro l’interesse e la cura per il cliente.

In ottica Edge ed IOT le infrastrutture IT assumono un ruolo nevralgico nel garantire la consistenza dei dati che sono sempre più distribute nelle fabbriche 4.0, negli edifici intelligenti e nei nostri dispositivi mobili. In questo scenario è importante essere vicini alle sedi dei nostri clienti supportandoli nelle crescita delle infrastrutture IT e della loro modernizzazione ponendo al centro la resilienza e la continuità operativa.

Per affiancare i clienti che hanno sedi su tutto il territorio nazionale la SMS Engineering attua un piano di espansione con l’apertura di sedi operative a Milano, Roma e Firenze finalizzate ad offrire i servizi e le soluzioni ICT di una delle aziende più innovative d’Italia non dimenticando l’importanza e la necessità di essere comunque sempre vicina ai propri clienti. La sede di Milano è nella famosissima via Montenapoleone, al civico 8, dove si è in grado di ospitare e pianificare riunioni operative con le aziende clienti attraverso i suoi professionisti dedicati all’Area Nord. La sede di Roma è nella centralissima zona EUR, ospitata nel palazzo dell’Arte Moderna in Piazza Guglielmo Marconi 15, dove oltre ad avere personale dedicato a seguire le attività nell’Area Centro verranno realizzate nello spazio congressi Work Shop e Seminari sulle nuove tecnologie alla stregua della sede Campana. La sede di Firenze è in via San Salvi presso lo storico partner Zucchetti Studio Systematica. La struttura commerciale operante su tutto il territorio italiano sarà in grado di proporre quindi Soluzioni Tecnologiche in ambito Industria 4.0, sviluppo Software, soluzioni DataCenter, servizi di Consulenza nell’ ambito della Cyber Security e GDPR, garantendo alla clientela un supporto operativo tecnico prossimo alle proprie sedi sia per l’assistenza sia per l’analisi delle nuove necessità aziendali.