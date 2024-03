Sms Engineering premiata a Milano come Impresa Top per puntualità verso il settore del credito

Si sono tenute il 21 marzo a Milano le consegne dei Credit Reputation Awards ovvero il riconoscimento di eccellenza per le imprese puntuali verso il sistema bancario. Il CR Award è premio oggettivo, basato sull’analisi della Centrale Rischi della Banca d’Italia e viene attribuito alle aziende che hanno saputo raggiungere risultati di eccellenza nella affidabilità e puntualità verso il settore del Credito. La seconda edizione ha visto la premiazione di 90 aziende, da parte di MF Central Risk, provenienti da tutta Italia con un fatturato aggregato totale di € 26 miliardi. Le aziende premiate hanno un fatturato tra i 5 milioni e i 250 milioni di euro come classe dimensionale ed una valutazione compresa tra AAA e BBB investment grade. il Premio “TOP per puntualità verso il Sistema Bancario” riferito allo ScoringCR del III° TRIM 2023 è stato assegnato ad SMS Engineering rappresentata dal Vice Presidente e Financial Risk Manager Massimiliano Canestro che ha ritirato il Trofeo anche a nome degli altri soci Francesco Castagna, Antonio Ascione e Rosangela Capasso. Tra le aziende Premiate Panini, Bauli, Prenatal, il Gruppo Scai e la Sideralba rappresentata del CFO Daniele Palombi.