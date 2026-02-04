Snack sani e a chilometro zero: Coldiretti Campania lancia NutriHub al Fruit Logistica di Berlino

Uno snack salutare, sostenibile e a chilometro zero, distribuito attraverso un distributore automatico “amico”: è l’idea al centro di NutriHub, il progetto che Coldiretti Campania presenterà giovedì 5 febbraio 2026 al Fruit Logistica di Berlino, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale per il settore ortofrutticolo, in programma dal 4 al 6 febbraio.

NutriHub nasce con l’obiettivo di proporre un’alternativa concreta ai prodotti ultra-processati, puntando su snack selezionati localmente e distribuiti in modo semplice e accessibile. Un progetto che unisce alimentazione sana, sostenibilità ambientale e filiera corta, grazie al coinvolgimento di Campagna Amica, che cura la selezione dei prodotti.

“NutriHub presenta, insieme a Coldiretti Campania, un progetto che ha l’obiettivo ambizioso di cambiare le abitudini della merenda dei più giovani, proponendo un’alternativa salutare e sostenibile”, spiega Francesca Marino, biologa nutrizionista, ideatrice e responsabile scientifica dell’iniziativa.

Sulla qualità e sull’origine dei prodotti insiste anche Salvatore Loffreda, direttore regionale di Coldiretti Campania: «I prodotti sono selezionati da Campagna Amica proprio per garantire il massimo livello di qualità e sostenibilità».

Gli obiettivi del progetto guardano già al breve periodo. “NutriHub, il distributore amico, nasce per promuovere una sana alimentazione e ridurre l’impatto ambientale dei prodotti alimentari. In una prima fase – aggiunge Marino – puntiamo a installare i distributori automatici in scuole, ospedali e luoghi pubblici”.

La presentazione ufficiale a Berlino sarà aperta dall’intervento di Salvatore Loffreda, mentre il cuore dell’evento sarà affidato alla relazione di Francesca Marino, che illustrerà nel dettaglio il progetto e la sua valenza scientifica.

La parte tecnica sarà curata da Mario D’Antuono di EspressoMat, che ha messo a disposizione la macchina distributrice, mentre i prodotti saranno presentati da Enrico Amico, fondatore dell’organizzazione di produttori O.P. Amico Bio. Il contributo scientifico sarà arricchito dalla presenza del direttore generale dell’Asl di Caserta Antonio Limone, tra i partner dell’iniziativa.

NutriHub è un progetto che parte dalla Campania, ma che punta a una diffusione nazionale grazie alla rete capillare di Coldiretti e, potenzialmente, anche europea, con il supporto di Filiera Italia, presente a Berlino con l’amministratore delegato Luigi Scordamaglia.

L’interesse per l’iniziativa arriva anche dalla Regione Campania, rappresentata dall’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca. Un’attenzione particolare è rivolta al mondo degli studenti, tema che sarà approfondito grazie alla presenza del magnifico rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, chiamato a concludere la mattinata.