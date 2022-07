Snam acquista un rigassificatore galleggiante

firmano un contratto per l’acquisizione, da parte del gruppo italiano, del 100 per cento del capitale sociale di. Una società che possiede come unico asset la nave di stoccaggio e rigassificazione (Fsru). Questo rigassificatore galleggiante, costruito nel 2015, ha una capacità massima di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto (Lng). Oltre a una capacità nominale di rigassificazione continua di circal’anno. L’unità è stata impiegata fin da subito come Fsru ma può operare anche come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto.