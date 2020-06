Snam: assemblea approva bilancio e nomina Bedin presidente

Milano, 18 giu. (Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Snam ha nominato Nicola Bedin amministratore e presidente del cda, in sostituzione di Luca Dal Fabbro, e approvato il bilancio di esercizio 2019. Dall’assemblea via libera anche all’acquisto di azioni proprie e alla distribuzione di un dividendo di 0,1426 euro per azione a saldo dell’acconto sul dividendo precedentemente deliberato, per un importo complessivo riferito all’intero anno di 0,2376 euro per azione. All’assise ha partecipato, per il tramite del rappresentante designato Studio Legale Trevisan & Associati, il 72,27% del capitale sociale.