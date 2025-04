Snam, blitz in Germania per acquisire il 25% di Open Grid Europe

Snam entra nel mercato tedesco, rafforzando ulteriormente la sua presenza in Europa grazie all’acquisizione del 25 per cento di Open Grid Europe. Si tratta della più rilevante operazione mai realizzata dal gruppo, con un valore pari a 920 milioni di euro.

La società, guidata dall’amministratore delegato Stefano Venier, insieme a Infinity Investments – veicolo di investimento interamente controllato dall’Abu Dhabi Investment Authority – ha raggiunto un accordo per l’acquisto del 24,99 per cento del capitale sociale di Infinity Investments in Vier Gas Holding.

Oge è il principale operatore indipendente per il trasporto del gas in Germania e gestisce una rete di circa 12 mila chilometri, con un volume annuo di circa 21 miliardi di metri cubi di gas riconsegnati e oltre 400 clienti finali.

La conclusione dell’operazione è prevista entro settembre 2025, subordinatamente all’autorizzazione da parte dell’Autorità Antitrust tedesca. Inoltre, l’accordo potrà andare a buon fine solo se gli altri azionisti di Vgh non eserciteranno il diritto di prelazione previsto dai relativi patti parasociali.