Snam: con Sagat per prima fuel cell hydrogen-ready in Italia all’aeroporto di Torino

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Sagat, società di gestione dell’aeroporto di Torino, e il gruppo Snam, attraverso la controllata Renovit specializzata in soluzioni di efficienza energetica, hanno sottoscritto un term sheet per la realizzazione di un sistema di fuel cell ‘hydrogen-ready’ in assetto cogenerativo da 1,2 MW di potenza presso l’aeroporto di Torino. La fuel cell sarà installata presso lo scalo di Torino, primo in Italia ad implementare una soluzione di questo genere, nel secondo trimestre del 2023.