Snam, Cubogas e Hrs per soluzioni efficienti di mobilità a idrogeno

MILANO (ITALPRESS) – Snam4Mobility (Gruppo Snam), società attiva nella fornitura di servizi integrati per la mobilità sostenibile “smart green” a gas naturale e biometano, CuboGas (società controllata da Snam4Mobility), attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni tecnologiche per la compressione di gas naturale, biometano e idrogeno e HRS, attiva nella progettazione e produzione di stazioni di rifornimento di idrogeno hanno firmato un memorandum d’intesa per avviare un accordo di partnership finalizzato ad accelerare lo sviluppo di soluzioni efficienti per la mobilità a idrogeno per il mercato dell’Unione Europea. HRS e CuboGas collaboreranno alla ricerca, allo sviluppo e all’implementazione di nuove iniziative per lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità a idrogeno. In particolare, Cubogas diventerà fornitore non esclusivo di compressori ad idrogeno per HRS, poichè l’accordo contribuirà a integrare le soluzioni CuboGas nelle grandi stazioni HRS (oltre 1 tonnellata al giorno di idrogeno) per autovetture e veicoli pesanti (compresi quelli selezionati da Snam4Mobility) e a potenziarne le prestazioni. Questo accordo, che avrà la durata complessiva di tre anni, rappresenta una strategia win-win in termini di presenza geografica, poichè consentirà l’installazione di alcune stazioni HRS in Italia nell’ambito di progetti di mobilità decarbonizzata coordinati da Snam4Mobility e supportati dalla sua consolidata esperienza nel settore. Queste soluzioni congiunte potrebbero essere implementate nelle reti commerciali di entrambi i partner. Per raggiungere gli importanti obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti dell’UE, HRS, CuboGas e Snam4Mobility hanno unito le forze per condividere il loro know-how e creare sinergie nell’ecosistema dell’idrogeno, concentrandosi sullo sviluppo delle stazioni di rifornimento e delle relative tecnologie.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Snam-