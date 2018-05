Snav, veicoli gratis per il mese mariano

In occasione del mese mariano, Snav sconta del 100%, escluso supplementi e diritti, il trasporto dell’auto, della moto e del camper, per coloro che viaggiano nel

mese di maggio per la Croazia.

La promozione è valida per tutti i biglietti acquistati entro il 27 maggio, sul sito della compagnia, www.snav.it oppure contattando il call center allo 081.4285.555 o in alternativa recandosi presso la propria agenzia di viaggi di fiducia, utilizzando il codice sconto SUPERMAGGIO.