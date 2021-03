Snowboard: eterno Fischnaller, vince a 40 anni la Coppa del mondo di gigante (2)

(Adnkronos) – “Oggi la fortuna è stata dalla mia parte e mi ha aiutato a vincere per un punto -ha detto Fischnaller-. Forse non si può dire che vincere per un punto decreti il più forte, ma forse anche il più fortunato. Però, in passato io ho perso molte Coppe generali per uno, due o tre punti, quindi credo di meritarmi questa Coppa, grazie alla mia squadra e ai miei sponsor che mi sopportano da anni. Tra poco ne faccio 41. Il livello, nel maschile, è così alto che devi andare ad ogni gara ‘full gas’ altrimenti non ce la fai. Chiaro che ci vuole anche un po’ di fortuna e questa volta io sono molto contento”.