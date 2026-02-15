Snowboard, Moioli e Sommariva argento: Italia da record a Milano-Cortina





MILANO (ITALPRESS) – L’Italia sale ancora sul podio. Nello snowboardcross, Lorenzo Sommariva e Michela Moioli conquistano l’argento nella mixed team, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna con un distacco minimo di 43 centesimi. Bronzo alla Francia. Decisiva la rimonta di Moioli nella seconda parte della gara, dopo un contatto in partenza con l’atleta australiana che le aveva fatto perdere qualche decimo. Con questa medaglia, l’Italia sale a 21 podi in questi Giochi, battendo il record di Lillehammer 1994 e stabilendo il nuovo massimo storico di medaglie olimpiche invernali per gli azzurri.

gm/gtr