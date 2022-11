“Soc…correre, la nostra mission”, convegno di Bourelly

Un importante incontro sull’attuale situazione economica in Italia e a Napoli si è svolto presso l’Unione degli industriali. A promuoverlo è stato Guido Bourelly (componente del Consiglio generale dell’Unione) che durante l’incontro ha presentato l’opera editoriale “Soc…correre, la nostra mission”, che raccoglie le esperienze di 65 anni di attività del gruppo familiare da lui guidato.

Bourelly group è una realtà affermata nei settori del soccorso stradale e dell’emergenza 118.

Guido Bourelly spiega: “Voglio ringraziare pubblicamente tutti i nostri collaboratori e operatori. La nostra è un’azienda giovane, in cui l’età media della governance è di under 35. Al tempo stesso però abbiamo salde le radici nella tradizione: il gruppo infatti opera in Campania ed in Italia da tre generazioni. Un grazie particolare va a mio padre Lorenzo ed a mio fratello Alessandro, che si occupano rispettivamente della supervisione dei processi aziendali e dell’organizzazione del soccorso, il cuore delle nostre attività”.

Ad intervenire al confronto svoltosi presso l’Unione degli industriali sono stati:

Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli; Vittorio Ciotola, Presidente Gruppo Giovani Confindustria Napoli; Sergio Rastrelli, Senatore della Repubblica e avvocato; Antonio Coppola, Presidente ACI sezione di Napoli; Ferruccio Fiorito, Avvocato e autore della prefazione del libro.

Nel dibattito pubblico si è discusso anche della nuova manovra economica del governo Meloni, del processo di autonomia differenziata e del futuro del reddito di cittadinanza, tema questo tra i più sentiti, a Napoli ed in Campania, sia tra le imprese che tra le famiglie.