Soccertime, sarà made in Campania il primo outlet online di abbigliamento calcistico

Soccertime, l’azienda fondata dal napoletano Armando Vallone, punta a diventare il primo outlet online per l’abbigliamento da calcio. La realtà campana, riferisce il sito tecnogazzetta.it, che oggi può contare su una struttura logistica di 1500 metri quadri, nel 2020 ha gestito oltre 50.000 ordini e ha acquisito più di 250 mila i clienti provenienti dall’Italia ma anche dal Messico, America Latina e Stati Uniti e che si sono registrati su tutti i portali del gruppo, che comprendono www.e-Napolistore.it, www.e-laziostore.it e www.e-Romastore.it. Ultima attività a cui ha dato vita Vallone in ordine di tempo e pensata per i nostalgici e collezionisti appassionati di calcio, con lo scopo di tramandare le gesta del fuoriclasse come Totti, Cannavaro, Batistuta e Vieri, “Le 7 Sorelle”, un e-commerce di maglie di calcio vintage dei campioni, rigorosamente originali, che riprende il nome dall’epiteto coniato per Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio e Parma, le sette squadre che, sul finire degli anni 90 e inizio degli anni 2000 erano solite contendersi lo scudetto. Sulla piattaforma è possibile trovare le divise originali e le collezioni di cimeli del calcio italiano dal 1950 al 2000.