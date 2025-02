Soccorsi 52 migranti nel SAR maltese su un gommone alla deriva

Tra le persone salvate due bambini e una donna incinta

Milano, 19 feb. (askanews) – Dopo il soccorso operato nella giornata di ieri, che ha visto il veliero Astral dell’ONG Open Arms attendere per 14 ore l’intervento delle autorità per la presa in carico di 17 persone (di cui 2 bambini di 10 e 11 anni) soccorse nella zona SAR maltese, nelle prime ore di oggi 19 febbraio 2025, Astral ha prestato soccorso a 52 persone che si trovavano su un gommone alla deriva.Tra le persone a bordo, a cui Open Arms ha fornito giubbotti di salvataggio e prima assistenza, c’erano anche 6 donne di cui una incinta di 8 mesi. Le 52 persone sono state prese in carico dalla guardia di finanza italiana che le ha scortate in porto.