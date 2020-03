Social, arte e musica su Fb per i Campi Flegrei

“Aspettando che passi…e che andrà tutto bene” è l’iniziativa lanciata su Facebook dall’assessorato alla cultura di Bacoli per distrarsi, ammazzare il tempo, in questo periodo di “quarantena forzata”, a causa dell’emergenza Covid-19. Ogni sera artisti e musicisti di Bacoli a partire dalle ore 19,00, attraverso la pagina Facebook istituzionale del comune di Bacoli, condivideranno le proprie performance con la cittadinanza e con tutti i residenti nei Campi Flegrei. “L’arte e la musica al servizio della cittadinanza – afferma l’assessore alla cultura, Mariano Scotto di Vetta -. Chiusi in casa sentiamo il bisogno di comunicare, di relazionarci, senza far venir meno il senso di appartenenza alla comunità. Ed ecco allora che gli artisti di Bacoli ci regalano brevi momenti attraverso i quali possiamo guardare oltre la nostra casa ed immaginarci tutti in un grande teatro, a festeggiare la fine di questo evento naturale difficile. Ogni sera pubblicheremo un video. Ogni sera, se vorrete – conclude l’assessore -, ci vediamo a teatro tutti insieme, per pochi minuti, a ricordarci che siamo comunità”.