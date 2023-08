Social card, il ministro Lollobrigida: Potrà essere utilizzata anche per i bonus benzina

“‘Quasi 1,1 milioni di carte sono state consegnate ad altrettante famiglie colpite dal “caro carrello”. Dal 17 luglio, quand’è partita l’operazione “Dedicata a te”, che io ritengo di vera politica industriale, sono state attivate 1.010.483 tessere e i primi pagamenti (con la misura si possono acquistare generi alimentari di prima necessità) sono stati pari a 8,2 milioni di euro». A poco più di un mese dal lancio della carta “Dedicata a te”, e con le consuete polemiche politiche che l’hanno accompagnata, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dalle pagine del nostro giornale, fa un primo bilancio della misura. Che, ha subito precisato: ‘Non solo garantisce un aiuto concreto ai nuclei più in difficoltà economica, ma al tempo stesso, rappresenta un sostegno anche alle nostre filiere produttive. Sono davvero soddisfatto per le risposte avute: la collaborazione pubblico-privato ha funzionato, e sia la Gdo sia il commercio al dettaglio stanno facendo la loro parte. Per questo, assieme al collega dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, lavoreremo per confermare l’intervento nella prossima manovra. Anzi – le aggiungo – la carta potrebbe coinvolgere anche l’iniziativa a cui sta pensando il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sui buoni carburanti'”. È quanto scrive Il Sole 24 Ore nell’edizione odierna del quotidiano. “(…) È iniziato il confronto in vista della manovra. Anche il suo collega Aldolfo Urso pensa ad una social card contro il caro benzina. Sulla falsariga di “Dedicata a te”… ‘Abbiamo affrontato il tema al margine del Cdm (ieri, ndr). Con il collega Giorgetti lavoreremo per confermare “Dedicata a te” in manovra. La carta potrà essere utilizzata anche per il bonus carburante a cui sta pensando il ministro Adolfo Urso, e qui suggerirei, come platea, una particolare attenzione a studenti e pendolari. La carta, che è una classica ricaricabile, si potrebbe poi implementare con altri benefici per favorire sport e cultura. Ecco le potenzialità sono molte, è un ragionamento che faremo come governo nelle prossime settimane'”, ha concluso il quotidiano confindustriale.