Social card, Meloni: alzato il plafond a 500 euro, aiutiamo i fragili

Destinati 600 milioni, e sostiene anche la filiera produttiva

Roma, 6 giu. (askanews) – “Un’iniziativa molto apprezzata dalle famiglie è la ‘Carta Dedicata a te’, un’iniziativa che il governo ha deciso di confermare e rifinanziare anche aggiungendo maggiori risorse”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato su Instagram.”Destiniamo – spiega – 600 milioni di euro e questo ci consente di raggiungere due obiettivi a cui tenevamo particolarmente”, il primo – sottolinea – è “alzare il plafond a 500 euro e allargare la platea dei beneficiari” permettendo “alle famiglie con un reddito Isee fino a 15 mila euro di avere un plafond a disposizione da poter spendere per l’acquisto di genere di prima necessità alimentari, carburanti, abbonamenti del trasporto pubblico locale”.”Ma questa carta – prosegue Meloni – ci consente anche di ottenere un altro scopo, che è sostenere le filiere produttive italiane. È un’iniziativa frutto di un grande lavoro di squadra: Desidero ringraziare non solo tutti i ministri che hanno lavorato su questa iniziativa, a partire dal ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ma anche i Comuni, l’Inps, Poste italiane, la filiera agroalimentare nel suo complesso, oltre ovviamente agli esercenti alla distribuzione”.”Un grande lavoro di sistema, un lavoro corale che ci consente oggi di confermare questo piccolo ma decisivo aiuto ulteriore per le famiglie più fragili ed esposte all’inflazione”, dichiara.