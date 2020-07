“Social Film Production Con il Sud”: 400mila euro per raccontare il Mezzogiorno

Dopo il successo della prima edizione, ritorna “Social Film Production Con il Sud” il bando che fa incontrare il mondo del Cinema – imprese cinematografiche italiane o internazionali – con il Terzo settore – organizzazioni non profit meridionali – per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’iniziativa è promossa da Fondazione ‘Con il Sud’ e Fondazione Apulia Film Commission che mettono a disposizione complessivamente 400mila euro per produrre 10 opere in altrettante categorie tematiche: “Ambiente”, “Cultura”, “Legalita’”, “Territorio”, “Diritti”, “Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”, “Oltre i luoghi comuni” e “Emergenza Covid”. Il bando, la cui scadenza e’ fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 12, e’ disponibile sul sito della Fondazione Con il Sud’ (www.fondazioneconilsud.it) e su quello di Fondazione Apulia Film Commission, nonche’ sul sito dell’iniziativa. “L’esperimento di fare un progetto trasversale fra cinema e terzo settore – commenta Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission – ha evidenziato nella scorsa edizione la fondamentale necessita’ di un approccio nuovo rispetto al nostro agire nel mondo. Insieme si puo’ creare un altro pensiero, attraverso un ascolto che sia corale e aderente alla realta’. Gli artisti, autori, non sono piu’ rinchiusi nell’individualismo creativo, gli operatori del terzo settore vengono sottratti all’isolamento assistenziale rispetto alla marginalita’ in cui agiscono. Oggi tutto e’ trasversale, compenetrante, molteplice e questo progetto e’ antesignano di un nuovo modo di procedere anche in ambito produttivo cinematografico”.

“Sfatiamo molti luoghi comuni, i risultati della precedente edizione dimostrano che e’ opportuno e necessario promuovere una narrazione del Sud alternativa e fuori dagli stereotipi, e soprattutto che i racconti sono molto apprezzati dal pubblico – sottolinea Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione ‘Con il Sud’ – il cinema puo’ e deve fare questo, mentre il mondo del Terzo settore meridionale puo’ mettere a disposizione un vasto patrimonio di esperienze e di storie che aspettano solo di essere raccontate e condivise”. L’obiettivo principale della nuova edizione, e’ di promuovere e favorire la collaborazione tra due mondi apparentemente lontani, quello del cinema e del terzo settore, per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’avviso pubblico “Social Film Production Con il Sud” (evoluzione del precedente “Social Film Fund Con il Sud”), vede insieme per la seconda volta come ideatori e promotori dell’iniziativa la Fondazione ‘Con il Sud’ e la Fondazione Apulia Film Commission. In particolare, le due Fondazioni mettono a disposizione complessivamente 400mila euro per la realizzazione di 10 opere filmiche (40.000 euro complessivi a progetto), tra documentari (Categoria DOC, con durata tra 20 e 52 minuti) e cortometraggi (categoria SHORT, con durata tra 5 e 20 minuti). L’iniziativa si rivolge a partenariati composti da almeno tre organizzazioni: l’impresa cinematografica proponente dovra’ essere affiancata da almeno due realta’ del Terzo settore meridionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), che avranno un ruolo di valorizzazione e promozione della tematica affrontata, nella fase di ideazione e produzione e/o in quella di divulgazione. Le riprese, cosi’ come le attivita’ di promozione sul territorio, potranno essere svolte in Puglia e nelle altre regioni meridionali.