Social: Instagram, al via nuove funzioni per proteggere i più giovani**

Roma, 16 mar. -(Adnkronos) – Nuove tecnologie per proteggere i più giovani su Instagram qualcosa che per il social “è fondamentale”. Le annuncia la stessa piattaforma che oggi spiega su quali aggiornamenti e funzioni è al lavoro anche perché sebbene l’età minima per utilizzare Instagram è 13 anni alcuni “potrebbero mentire sulla propria data di nascita. Vogliamo fare di più per evitare che questo accada, ma – spiega un blogpost – verificare l’età delle persone online è complicato per tutte le aziende che lavorano in questo settore”.