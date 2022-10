Social media doctor, medici e consigli a suon di post e reel su Instagram 

Nel magma social web di ogni sorta, non avevamo considerato i med-influencer, il fenomeno dei medici influencer che sta rivoluzionando Instagram. Dall’urologo che spiega la disfunzione erettile nelle sue IG stories alla sessuologa, sempre più professionisti sanitari si sono lanciati nella carriera social. Un fenomeno ormai diffuso, che si è intensificato durante la pandemia. I med-influencer sono medici che utilizzano quotidianamente i propri profili, utilizzando soprattutto le stories e i reel, brevi video in cui in pochi secondi con frasi ad effetto e parole chiare spiegano disturbi o patologie, dispensano consigli, elargiscono riflessioni e talvolta sollevano anche dei dubbi. Ma è anche un modo per promuovere la loro attività professione cedendo spesso alla vanità indotta dai social. Il loro merito? Essere social. Esserci. Interagendo con pazienti e potenziali tali utilizzando linguaggi diretti ed un mezzo ormai diffusissimo, giocando sul tono della voce, sulla postura, sul lancio di sondaggi e post in cui fioccano i “mi piace”, con seguaci – detti anche follower- da fare invidia anche agli influencer di vecchia data. Gli psicoterapeutici sono quelli più gettonati, che alternano la condivisione di momenti di vita quotidiani ma attraverso caption molto descrittivi parlano anche dei loro stati d’animo e delle loro emozioni per “umanizzarle”. Uno dei temi in voga tra psicoterapeutici è l’amore, soprattutto quello sofferto. Basta scorrere la home dei reel per trovarsi diversi terapeuti che con parole ad effetto, sembrano leggere e decifrare le relazioni complicate, soprattutto con un narcisista. Certo, parlare di alcuni argomenti, qualcuno dei quali ancora tabù – come il sesso- è senza dubbio positivo, farlo attraverso un canale utilizzato da ogni fascia d’età è ancora più positivo, ma come tutte le cose, a volte rischia di sfuggire. Il rapporto medico-paziente, sembra quasi nullo, si esaurisce con i messaggi o con il rapporto chat, viene meno il setting dello studio, che sapeva anche di privacy e di intimità, di confidenza, nel quale sentirsi liberi di potersi esprimere. Così tra una foto e una storia del vicino di casa, dell’amico di sempre, si trova un consiglio – non richiesto- che a volte attira, altre volte incuriosisce, altre ancora interessa ed influenza, giocando sull’emotività e sulla psiche. Il segui è semplice, perché basta vedere un video che invoglia e quel medico diventa amico sui social, ma diventa anche familiare, perché il linguaggio è semplice, comprensibile, diretto, oltretutto diventa umano, perché esprime opinioni politiche e sociali, diventando sempre più “vicino”. Il medico, nella visione comune è ancora visto come serio e distaccato. Perché se si chiede alle persone per quale motivo si affidano ai consigli social, la risposta è perché sono familiari. E’ inutile nascondere che ci sono degli aspetti cognitivi dietro la psicologia dei reel. Anzitutto, l’attenzione: catturano e non riusciamo a staccare gli occhi dallo schermo. I reel sono pieni di elementi cha attirano la nostra attenzione dal primo frame, rendendo impossibile la chiusura del video, perché è pronto l’effetto sorpresa, che ci spinge a chiederci cosa succederà alla fine. Alcuni hanno dei “novelty effect”, un’evoluzione continua, che si trascina per giorni, diventando popolari e spingendoci a vedere anche il seguito.

Il confine tra qualità dell’informazione e mero personal branding è labile e spesso parecchio confuso. Sono dei medici e si presuppone siano una voce autorevole nel proprio settore di appartenenza. Ma se da un lato per il giuramento di Ippocrate hanno l’obbligo di mettere la salute del paziente prima di tutto il resto, dall’altra parte è innegabile che queste persone sono iscrivibili nella categoria influencer e quindi potrebbero peccare di superficialità o di trattare un determinato argomento al solo scopo di farsi pubblicità e monetizzare. Per questo motivo il confine tra qualità e vanità è labile, perché in qualche modo queste persone stanno sponsorizzando se stessi.

Una fabbrica di sogni e se vogliamo di concorrenza per i medici, che dispensano consigli prét à porter, con un comune denominatore: il mezzo. Un mezzo potente che è capace di trasformare linguaggi e contenuti a sua immagine e somiglianza e dunque di livellarli. E così un ginecologo, un chirurgo, un urologo, diventano diretti colleghi di un fashion influencer. Il fenomeno dei medici-influencer ci dimostra che neppure la medicina è stata in grado di sfuggire alle logiche del marketing 3.0. Tutto è diventato un prodotto, persino la salute.

Quindi i medici social sono porto sicuro o solo una piazza di marketing personale? Possono essere entrambe le cose, dipende dal mondo fuori e anche da noi. Un suggerimento può essere un input ma non può sostituire una visita medica, una diagnosi con esami, un farmaco prescritto, un controllo medico, che va fatto in carne ossa, in uno studio medico. Se quel professionista ha catturato la nostra fiducia sui social e vogliamo consultarlo va fatto nel suo studio, perché una diagnosi non può avvenire in una chat o in alcuni suoi video nel quale affronta l’argomento. Spetta a noi decidere come seguirlo, oltre al segui digitato su Instagram e al like messo al suo post. Il medico influencer può aiutare, ma dipende da noi come.