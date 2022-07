Social World Film Festival di Vico Equense, premio alla carriera a Pupi Avati

Pupi Avati sarà l’ospite d’onore della sesta serata del Social World Film Festival 2022 di Vico Equense. Venerdì 8 luglio il regista e produttore incontrerà giovani autori per una masterclass al Teatro Mio alle ore 16. In serata, alle 20.30 sarà all’Arena Fellini della SS. Trinità e Paradiso per introdurre in sala il suo film “Lei mi parla ancora” con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli, e per ricevere il “Golden Spike Award” alla carriera.

Nell’Arena Loren in piazzale Siani l’incontro alle ore 21 con l’attrice e star del web Valeria Angione per un talk sul tema “Social: istruzioni per l’uso” intervistata da Roberta Scardola. A seguire le proiezioni delle opre del Concorso Internazionale: “What we don’t know about Mariam” di Morad Mostafa (Egitto, 25’), “Reduction” di Anna Reka Szakaly (Ungheria, 10’), “Shimpu” di Francesco Inglese (Italia, 12’).

Le attività del festival partiranno nel pomeriggio alle ore 16 nella Sala Bertolucci del Castello Giusso ci sarà il workshop di recitazione per bambini e ragazzi. Dalle 18 le proiezioni per il Concorso Internazionale di “Boxer Blood and Sweats” di Nima Nadaf (Germania e Iran 104’) alla Sala Troisi di Teatro Mio, “(R)OMA: a family history” di Klaas Burger e Stefany Karghoti (Olanda, 42’), “Only Human” di Katerina Giannakopoulou (Germania, 24’), “Porpora” di Roberto Cannavò (Italia, 60’) alla Sala Rosi del Museo del Cinema nell’Antico Palazzo di Città.

La dodicesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema Sociale, diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, proseguirà fino a domenica 10 luglio. Sabato 9 luglio gala di premiazione con gli attori Francesco Di Leva, Jenny De Nucci, la madrina Maggie Civantos.

