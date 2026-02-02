Sociale, a Nisida la prima italiana di un progetto di prevenzione e cura del disagio giovanile

Venerdì 6 febbraio, nei saloni di Palazzo Ischitella a Napoli, sarà presentato il progetto di intervento basato sulla Dialectical Behavior Therapy (DBT) per adolescenti: ideato dalla Fondazione I Figli degli Altri e dalla sua presidente, la psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, e realizzato, per la prima volta in Italia, nell’Istituto Penale Minorile di Nisida, dove il team di psicologi, capitanato dalla Cappelluccio, ha già realizzato un primo ciclo di incontri, terminato lo scorso luglio, ed è attualmente impegnato con il secondo.

Il progetto, che sarà duplicato anche i 4 paesi dell’Unione Europea ( Francia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca) sarà illustrato nel corso del Convegno dal titolo “Nisida: oltre le mura. Prevenzione, educazione e cura del disagio giovanile” che si terrà venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 10, nei saloni di Palazzo Ischitella, in Via Riviera di Chiaia, 270 a Napoli.

Nel carcere minorile di Nisida, la scorsa primavera, la Fondazione ha attuato un percorso strutturato in 24 incontri, rivolti a 15 detenuti di età compresa fra i 15 e i 24 anni, e finalizzato a lavorare sulla regolazione emotiva, la gestione della rabbia e dell’impulsività, la tolleranza alla frustrazione e lo sviluppo delle competenze relazionali. Su richiesta degli stessi detenuti, che ne hanno tratto significativi benefici, il progetto è ripartito lo scorso mese di settembre e si concluderà nella primavera 2026.

Durante il convegno saranno analizzati il fenomeno del disagio giovanile e della devianza minorile, alla luce dei dati clinici e delle osservazioni raccolte, illustrando come un modello terapeutico-educativo integrato possa contribuire alla prevenzione della recidiva e favorire il reinserimento sociale dei minori autori di reato.