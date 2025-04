Sociale, al Real Albergo dei Poveri di Napoli il primo Pranzo di Comunità

Sabato 5 aprile alle ore 12:30, il Real Albergo dei Poveri ospita il primo Pranzo di Comunità, uno dei progetti di inclusione pensati da Laura Valente, direttrice artistica delle celebrazioni per Napoli 2500. Ogni mese, questo appuntamento speciale promuove l’integrazione sociale attraverso la condivisione delle tradizioni culinarie, legate alle storie dei Paesi di provenienza delle comunità coinvolte.

Il progetto nasce dalla collaborazione con università, istituti di cultura, associazioni, comunità straniere e osservatori del territorio. A guidarne lo spirito è una frase tratta da The Old Oak, il film di Ken Loach: “When you eat together you stick together” (“Quando si mangia insieme si rimane uniti”). Il pranzo sarà un’occasione di incontro tra persone di lingue e culture diverse, unite dalla convivialità e dalla forza simbolica del cibo.

Oltre 100 gli ospiti attesi, in gran parte membri delle comunità internazionali che vivono nei quartieri vicini al Real Albergo dei Poveri. L’invito è stato raccolto grazie al lavoro dei mediatori e delle mediatrici di Spazio Comune, insieme agli studenti internazionali dell’Università Federico II impegnati nei corsi di italiano.

Il Pranzo di Comunità: Viaggio tra Culture e Sapori del Mediterraneo rientra tra le attività di disseminazione del progetto TNE 2023 PNRR – SULIEIA (Supporting Universities in digital transition, educational Innovation, & environment protection fostering the Launch of Italian Educational Institutions Abroad), un’iniziativa che coinvolge cinque università del Sud Italia:

Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Università degli Studi del Sannio di Benevento

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Università degli Studi di Napoli Federico II (capofila del progetto).

Grazie alla collaborazione con 30 partner internazionali dell’area mediterranea, in particolare nei Balcani (Albania, Georgia, Macedonia del Nord e Montenegro), il progetto mira a rafforzare i legami tra istituzioni accademiche attraverso borse di studio, didattica congiunta, attività di ricerca ed eventi interculturali rivolti a studenti, personale e docenti. Le università del consorzio partecipano inoltre ai programmi promossi da UNHCR, come Il Manifesto per l’Università Inclusiva e UNICORE – University Corridors for Refugees, che promuovono l’accesso all’istruzione terziaria per le persone rifugiate. Centrale è anche l’impegno per l’uguaglianza di genere, con politiche e percorsi formativi dedicati al benessere e ai diritti della comunità accademica.

Valeria Costantino, responsabile scientifica del progetto SULIEIA, commenta: “Questo progetto ci permette di ritrovarci insieme, comunità e università, in un viaggio tra culture e sapori, condividendo piatti che raccontano le nostre origini comuni. Realizzare questo evento in sinergia con Napoli 2500 è una prova concreta della volontà di costruire insieme il futuro della nostra comunità.” Laura Lieto, vicesindaca di Napoli con delega all’Urbanistica, aggiunge: “Dividere il cibo è un gesto di pace e riconoscimento reciproco, soprattutto oggi, in tempi in cui è fondamentale ricordare le nostre radici comuni. Il Real Albergo dei Poveri torna così a essere un luogo di accoglienza, cura e accompagnamento per persone di ogni età e provenienza.” Infine, Teresa Armato, assessora al Turismo e responsabile per le celebrazioni di Napoli 2500, sottolinea: “Napoli 2500 è l’occasione per ricucire il tessuto sociale della nostra città. Ritrovarsi attorno a un tavolo per condividere il cibo e le proprie radici è un gesto semplice ma potente, che ci ricorda come la comunità si costruisca nella condivisione.”