Sociale, calendario e app contro la violenza sulle donne e sui minori

“Il Fascino e la Bellezza Violata 2020”: questo il titolo del calendario che sarà presentato domani a Napoli (ore 17.30), nell’hotel Palazzo Alabardieri dall’Associazione Donne per Il Sociale ONLUS che, spiega la presidente Patrizia Gargiulo, “si occupa di combattere la violenza contro le donne e gli abusi sui minori”. “Anche quest’anno – aggiunge – l’associazione intende lanciare un messaggio alle donne più deboli, sollecitando il loro desiderio di vivere facendo rispettare la loro individualità, il loro fascino e la loro bellezza”. Il calendario, realizzato dal fotografo Antonio Aragona, aggiunge la presidente di “Donne per Il Sociale”, “sono ritratte donne forti, giovani e mature, consapevoli della loro bellezza e del loro fascino, che va valorizzato e non deturpato dalla violenza, soprattutto da quella psicologica più subdola, ma altrettanto devastante, rivolgendosi agli uomini che spesso distruggono tutto ciò che c’è di bello in una donna”. Previsti un defilé di moda e anche una dimostrazione di tecniche di difesa personale per sfuggire ad una aggressione da parte del maestro di arti marziali e maestro d’armi Pasquale Filosa. Inoltre sarà presentato il progetto “Rete di Solidarietà” e l’app creata dai giovani Ingegneri Gestionali e studenti magistrali del “Gruppo Nané ” della Federico II di Napoli. Ospiti Rosalia Porcaro (attrice), Patrizio Rispo (attore), Miriam Candurro (attrice), Anna Capasso (attrice e cantante), Ciro Sciallo (cantautore) e Fiorenza D’Antonio (seconda a Miss Italia 2018). Presenti, infine, le protagoniste del calendario Miriam Candurro con la madre Tina Muto, Carla Ilenia Caizzo con l’amica Antonella Tizzano, Giulia Foglia con Benedetta Buccalà, Gabriella Fabbrocini con Gabrielle Stoecklin, Teresa Pollio e Fiorenza D’Antonio, Patrizia Gargiulo e Lucrezia Maria Ferrandino, Sabrina di Dato con Federica Pierno e Alessia Cernia, Rossella Frendo con Fabrizia Florio, Michela e Anna Capasso, Francesca Frendo con Allegra Amicarelli, Palma Sopito e Camilla Francesca Esposito, la squadra Napoli Calcio Femminile, le amiche che hanno partecipato al back stage ed i giovani del Rotaract Napoli Castel dell’Ovo.