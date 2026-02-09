Sociale, cosa è emerso dal convegno sulla rieducazione dei ragazzi di Nisida

E’ stato un confronto aperto, interessante ed emozionante quello che si è tenuto il 6 febbraio a Napoli, nei saloni di Palazzo Ischitella, un dialogo tra avvocati, magistrati, psicologi ed Enti del terzo Settore, riuniti nel Convegno “Nisida oltre le mura” organizzato dalla fondazione I Figli degli Altri, guidata dalla psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, che ha presentato il progetto, pilota in Italia, sulla Dialectical Behavior Therapy ( Dbt) da lei condotto nell’Istituto penitenziario minorile di Nisida.

“Nisida dentro e fuori le mura è un titolo che non ho scelto a caso – sottolinea Rosetta Cappelluccio, significa superare lo stigma che esiste, significa insegnare ai detenuti a prendere consapevolezza delle loro emozioni, vuol dire spiegare loro che esiste una memoria emotiva, che esiste una competenza, che deve esserci anche in un sito come il carcere, che è un luogo dove il disagio non è solo comportamentale ma anche relazionale e neurobiologico”

A Nisida la Fondazione della dottoressa Cappelluccio, insieme al suo team di psicologi è entrata, la scorsa primavera, in punta di piedi con un progetto, che sarà presto duplicato in 4 paesi dell’Unione Europea, e che ha insegnato ai ragazzi a gestire la rabbia e l’aggressività.

Il percorso si è articolato in un primo ciclo di 24 incontri con 15 detenuti, di età compresa fra i 15 e i 18 anni, terminato lo scorso luglio e ricominciato a settembre e si concluderà nella primavera 2026. Durante il convegno è stato spiegato come l’arte, il disegno, i colori, le semplici matriosche e i gesti semplici come il saluto, una carezza o l’abbraccio abbiamo insegnato ai ragazzi a fare i conti con la loro emotività.

“Per una volta Napoli ha fatto da apripista – sottolinea con una punta di orgoglio la Cappelluccio – lavorare con i ragazzi non è stato semplice, abbiamo introdotto rituali e skills semplici, dal fermarsi al pensare, dalle emozioni scatenate da un colore fino al gesto, troppo spesso sottovalutato, come un abbraccio, che ha dato tanto a loro quanto a noi. Voglio sottolineare due cose, con forza, la prima è che spesso il reato non è altro che l’esito di un sistema nervoso che non ha mai imparato a fermarsi, a sentire o a scegliere. E l’altra, non meno importante, è che manca nelle carceri italiane un percorso strutturato di psicoterapia. La Dialectical Behaviour Therapy ( Dbt) , fondata da Marsha Lineahn, nasce infatti proprio con lo scopo di lavorare con persone che sentono troppo e troppo intensamente o troppo rapidamente e non hanno gli strumenti per regolare ciò che sentono. Adattarla ai ragazzi di Nisida però non è stato affatto facile”.