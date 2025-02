Sociale, La Fondazione I Figli degli Altri incontra gli studenti della Sanità

Continua il lavoro della Fondazione I Figli degli Altri nelle scuole di Napoli. Dopo l’avvio con l’Istituto Antonio Ferraioli lo scorso dicembre, la realizzazione del Punto Ascolto alla scuola Scudillo dei Colli Aminei e l’incontro con gli studenti del Liceo Umberto a Chiaia, il Progetto PARLA, (acronimo di Prevenzione su Aggressività, Rischi, Legalità e Abusi), ideato dalla Fondazione I Figli degli Altri, presieduta dalla psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio è arrivato il 27 febbraio nel cuore del rione Sanità.

“Qui andava a scuola Emanuele Tufano, il 15 enne ucciso la sera del 24 ottobre scorso mentre era in giro con gli amici, freddato da un proiettile alla schiena, – ricorda la Cappelluccio – i suoi compagni di classe ci hanno spiegato che il suo banco è ancora lì, che non si tocca: c’è la sua foto sopra, è ancora tra loro – . E’ proprio in scuole come questa, in quartieri difficili come questo, dove la criminalità è sempre dietro l’angolo, che ha ancora più senso il nostro lavoro”.

Con le ragazze del biennio, prima e con i ragazzi delle classi superiori, poi, la Fondazione ha parlato delle baby gang e delle chat di adescamento: fenomeni preoccupanti che coinvolgono sempre più giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

“L’adescamento su internet – spiega Rosetta Cappelluccio – sfrutta la vulnerabilità degli adolescenti per manipolarli e coinvolgerli in attività rischiose: mentre la baby gang alimentano comportamenti violenti e antisociali tra i minorenni. Non è un caso se oggi abbiamo scelto di iniziare dalle ragazze; perché se prima appartenere ad una gang era appannaggio maschile adesso anche le giovani adolescenti chiedono di entrare nelle baby gang”.

“E di sicuro quelle del plesso Moda appartenente all’Istituto Superiore Della Porta/Porzio Colosimo sono ragazze davvero speciali, particolarmente sensibili – spiegano gli insegnanti – e inizialmente molto chiuse; ma se ti fai apprezzare, se conquisti la loro fiducia e se ti poni, davanti ai loro occhi, senza filtri e senza bugie, allora ottieni non solo il loro rispetto ma anche la loro stima.