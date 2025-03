Socialisti e democratici, Topo: Decidere qui il destino della Campania

“Il destino della nostra Regione è giusto deciderlo qui, in Campania”. Così, l’eurodeputato Pd Raffaele Topo all’incontro “Mezzogiorno ed Europa – Sfide e opportunità per il rilancio comune” in corso oggi all’hotel “Ramada” di Napoli. “L’Europa è determinante per il rilancio del Sud Italia e della Campania perché le misure che decidiamo e votiamo a Bruxelles e a Strasburgo incidono concretamente sulla vita dei cittadini della nostra regione – continua Topo – ma non bastano se le politiche di coesione non vengono indirizzate dalla Regione per determinare la crescita dei nostri territori. È una sinergia fra politiche europee, nazionali e regionali quella che stamattina abbiamo voluto mettere in campo”, continua Topo alla convention promossa dal gruppo europeo di Socialisti e democratici, la ‘famiglia’ dell’europarlamento in cui si trova il Partito Democratico. Il meeting è stato aperto dal deputato Piero De Luca, dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mario Casillo e dal segretario del Pd di Napoli, Giuseppe Annunziata. Sei i panel che hanno caratterizzato l’evento a cui ha partecipato anche Antonio Misiani, commissario Pd in Regione. Fra gli intervenuti, il segretario Cgil Campania Nicola Ricci, Giovanni Sgambati (Uil), Doriana Buonavita (Cisl), il presidente Coldiretti Campania, Ettore Bellelli e il professore di Diritto del lavoro dell’Università “Federico II” di Napoli Marcello D’Aponte. Per il workshop su Infrastrutture e lavori pubblici è intervenuta online la senatrice Raffaella Paita, il presidente Svimez Adriano Giannola, il presidente dell’Interporto Claudio Ricci, la deputata Pd Paola De Micheli e il presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia. Per la Coesione sociale hanno discusso il tema l’assessore regionale Lucia Fortini, le senatrici Beatrice Lorenzin, Simona Malpezzi e Valeria Valente con il deputato Matteo Orfini. Hanno invece parlato di “Crescita economica e sostenibilità” i deputati Matteo Gubitosa e Francesco Emilio Borrelli, l’assessore regionale Armida Filippelli, il segretario del Psi Vincenzo Maraio e il senatore Antonio Misiani, responsabile dell’Economia e Industria del Pd. Per i temi “La Campania che rinasce” e “Sud ed Europa” sono infine intervenuti i consiglieri regionali Loredana Raia (anche vicepresidente del Consiglio regionale della Campania), Massimiliano Manfredi, Maurizio Petracca, Bruna Fiola, Nico Stumpo, in collegamento online il senatore Alessandro Alfieri e l’eurodeputata Lucia Annunziata. Le conclusioni sono state affidate all’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, deputato e presidente del Copasir.