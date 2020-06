Società Calcio Napoli, Giuntoli: Contratto rinnovato per Gattuso

“Abbiamo da subito apprezzato le doti tecniche e umane di Gattuso. C’è la forte volontà di andare avanti con lui e stiamo progettando la squadra del futuro tutti insieme, per tornare a competere per lo scudetto”. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, conferma Rino Gattuso sulla panchina degli azzurri. “Chiaramente questo è un momento molto delicato, siamo tutti un po’ scossi e il mio pensiero va a lui e ai suoi genitori”, aggiunge Giuntoli a Sky Sport a pochi giorni dalla prematura scomparsa della sorella Francesca. “Il lavoro di Rino non solo è apprezzato dalla società, ma anche dai giocatori che si trovano molto bene nel suo 4-3-3. Come Insigne, innamorato del Napoli: ha ancora due anni di contratto e la nostra volontà comune è quello di tornare in campo più forti di prima”.