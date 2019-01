Società Calcio Napoli, Rog verso il Siviglia. Ma Giuntoli smentisce e querela il giornale iberico

Marko Rog vicinissimo al Siviglia. Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, avrebbe confermato al quotidiano “Abc de Sevilla” che l’operazione è in dirittura d’arrivo: “Stiamo parlando. Abbiamo dato l’ok alla cessione, ci rendiamo conto che può essere una buona opzione per il ragazzo. Marko ci ha detto che vuole giocare nel Siviglia ma non possiamo regalarlo. Può giocare questi mesi nel Siviglia e poi tornare da noi. Non vogliamo mettere un diritto di riscatto e lo abbiamo comunicato sia a lui che al Siviglia. In alternativa possiamo metterlo a patto che la cifra sia molto, molto alta. Rog è arrivato da noi nell’estate 2016 e siamo convinti che finira’ con l’esplodere. E’ un giocatore in cui abbiamo molta fiducia e non vogliamo privarci di lui. Nessuno regalerà niente”. Poco dopo, però, il Napoli fa sapere in una nota che Giuntoli “non ha rilasciato alcuna intervista ad Abc’. Le dichiarazioni a lui attribuite dal media spagnolo sono false e prive di ogni fondamento. Il ds azzurro adirà le vie legali verso i responsabili di questa vicenda”.