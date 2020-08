Società Calcio Napoli, un video sulla città per il lancio della nuova maglia

Il Napoli ha lanciato con un video promozionale sui social la nuova maglia per la stagione in avvio, la Kombat Pro 2021, realizzata dalla Kappa, sponsor tecnico del club azzurro. La maglia è azzurra con la scritta dello sponsor “Lete” in rosso al centro, una scelta che ha destato non poche polemiche da parte dei tifosi che ritengono che il rosso, che è proprio del marchio di acqua minerale, rovini l’azzurro tradizionale della maglia. La maglietta viene lanciata al termine di uno spot che mostra i vicoli di Napoli ma anche la parte moderna del Centro Direzionale, tra tradizione e contemporaneità con ragazzi che vanno in skateboard e chef che preparano piatti della storia di Napoli. Nel filmato anche tre gol di Mertens, Insigne e Milik, quest’ultimo scelto per una sua prodezza nonostante sia in vendita e possa presto lasciare il Napoli.