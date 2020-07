Società Calcio Napoli, voci in Francia: 81 milioni di euro per l’acquisto di Osimhen. Sarebbe un record

Victor Osimhen è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Come riporta l’Èquipe, l’attaccante del Lille sarebbe vicino a fare le visite mediche per poi firmare un contratto di cinque o sei anni con il Napoli. Costo: 81 mln di euro, il trasferimento più oneroso nella storia del Lille dopo la cessione di Nicolas Pepe l’estate scorsa all’Arsenal per 80 mln. Sarebbe record anche per il Napoli Osimhen, 21 anni, è stato il capocannoniere del Lille nella stagione scorsa di Ligue 1: nelle 27 gare giocate sulle 28 totali (il campionato è stato sospeso definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus) ha messo a segno 13 gol.