Società partecipate dagli enti locali, il ruolo dei professionisti. Domani forum dei commercialisti a Mugnano

“I professionisti sono chiamati a svolgere ruoli delicati nelle governance e nei collegi sindacali delle società partecipate, in un contesto non sempre facile. La normativa è particolarmente complessa ed è nostro dovere spingere, con la competenza, affinché le società pubbliche possano continuare a fornire servizi di pubblica utilità in maniera efficiente ed efficace” Lo ha detto Ezio Micillo, presidente della Commissione Enti locali dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo presentando il forum “Le Società Partecipate dagli Enti Locali” che si terra’ venerdì 21 giugno 2019 alle ore 8,45 al teatro comunale di Mugnano (via Cesare Pavese I trav, 123). “E’ necessario prevedere un piano economico-finanziario dettagliato all’atto della costituzione di una società pubblica – ha aggiunto -, cercando di evitare che nel prosieguo dell’attività venga caricata di ulteriori compiti che spesso sono la vera causa della crisi economica e successivamente dell’apertura di una procedura fallimentare”. Interverranno al dibattito, moderato da Michele Frignola (presidente dell’associazione Summa Enti Locali), Luigi Sarnataro (sindaco di Mugnano, Antonio Tuccillo (numero uno dell’Odcec Napoli Nord), Marco Catalano (viceprocuratore della Corte dei Conti in Campania), Nicola Graziano (magistrato del Tribunale di Napoli, Dario Palumbo (assessore al Bilancio del Comune di Mugnano di Napoli), Ettore Cinque (assessore al Bilancio della Regione Campania), Giovanni Porcelli (amministratore Unico Arpac Multiservizi -partecipata della Regione Campania), Pasquale Orlando (Acli- Fap Roma), Vincenzo Somma (dirigente scolastico scuola media Cirino-Illuminato) e Giovanni Granata (commercialista ed esperto in enti locali). La conclusione dei lavori sarà affidata a Isidoro Orabona (presidente della Commissione partecipate società in house dell’Odcec Napoli Nord).