Società quotate in Borsa: il valore è salito di 151 miliardi nel 2025 (+23%)

Secondo un rapporto del Centro studi di Unimpresa, che ha elaborato i dati della Banca d’Italia aggiornati a giugno 2025, il valore complessivo delle società per azioni quotate sui listini di Borsa è cresciuto di 151,3 miliardi di euro (+23,04%), passando da 656,7 miliardi nel 2024 a 807,9 miliardi nel 2025. L’analisi prende in considerazione il valore delle azioni detenute dalle varie categorie di soci e azionisti, da giugno 2024 a giugno 2025. Per quanto riguarda le imprese presenti sul listino di Piazza Affari, le quote azionarie detenute dalle imprese sono aumentate di 10,2 miliardi (+8,73%), salendo da 117,3 miliardi a 127,5 miliardi, mentre quelle in mano alle banche hanno registrato un incremento ancora più marcato, pari a 18,4 miliardi (+17,97%), passando da 102,2 miliardi a 120,6 miliardi.

Osservando l’universo complessivo delle società per azioni, quotate e non quotate, emerge come nel 2025 il valore totale del capitale abbia registrato una crescita molto significativa, salendo a 3.935,5 miliardi di euro, con un aumento di 346,8 miliardi rispetto al 2024, pari a una variazione del 9,66%.

All’interno di questo perimetro, il sistema imprenditoriale italiano continua a mantenere una chiara trazione familiare: le famiglie rafforzano ulteriormente il proprio ruolo, portando le partecipazioni da 1.609,7 miliardi a 1.736,1 miliardi di euro, con un incremento di 126,4 miliardi (+7,85%), pur registrando una lieve riduzione della quota percentuale dal 44,86% al 44,11% del capitale complessivo. Crescono in modo consistente anche le partecipazioni degli investitori stranieri, che aumentano di 102,5 miliardi (+14,12%), passando da 725,8 a 828,3 miliardi di euro e salendo al 21,05% del capitale totale delle spa. Le imprese rafforzano la propria presenza con un aumento di 55,1 miliardi (+10,37%), da 531,8 a 586,9 miliardi, mantenendo una quota sostanzialmente stabile attorno al 15%. In aumento anche le partecipazioni delle banche, cresciute di 48,1 miliardi (+9,44%), da 509,0 a 557,0 miliardi, così come quelle delle assicurazioni e dei fondi pensione, salite di 6,5 miliardi (+9,30%), da 69,4 a 75,8 miliardi. Lo Stato e la Banca centrale incrementano le proprie quote di 8,1 miliardi (+6,65%), arrivando a 130,0 miliardi, mentre gli enti locali registrano un aumento più contenuto, pari a 357 milioni (+2,70%), da 13,2 a 13,6 miliardi. In lieve flessione, invece, le partecipazioni degli enti di previdenza, che scendono di 208 milioni (-2,61%), da 8,0 a 7,8 miliardi di euro. Nel complesso, la crescita del valore delle società per azioni non altera in modo sostanziale gli equilibri proprietari: l’Italia resta un Paese in cui il capitale è saldamente radicato nelle famiglie, affiancate da una presenza straniera in espansione e da un rafforzamento selettivo degli investitori istituzionali.