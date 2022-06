Sociologi a convegno a Napoli. Come stanno cambiando saperi e senso comune? A confronto 200 esperti

Il 23 e 24 giugno 2022 l’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà il IV Convegno Nazionale Sissc – Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione, dal titolo Qualcosa è cambiato? La trasformazione dei saperi, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze Sociali (Vico Monte della Pietà, 1) e nella prestigiosa sede del Complesso dei SS. Marcellino e Festo (Largo San Marcellino, 10).

Dopo due anni di blocco delle attività convegnistiche in presenza, la comunità italiana dei sociologi e delle sociologhe della cultura e della comunicazione si riunirà a Napoli per discutere sulla natura e sulla portata delle radicali trasformazioni in atto nell’ambito dei processi culturali e comunicativi, alla luce delle recenti crisi di impatto globale degli ultimi anni: economiche, ambientali e pandemiche.

Attraverso un approccio interdisciplinare, il Convegno Qualcosa è cambiato? La trasformazione dei saperi è l’occasione per accendere i riflettori su alcune questioni cruciali legate alla produzione delle conoscenze nel mondo contemporaneo, in cui individui, gruppi e istituzioni si trovano ad affrontare una crescente differenziazione e complessità dei saperi e un’accelerazione della loro trasformazione, che si manifesta attraverso nuove forme di produzione, trasmissione e appropriazione della conoscenza, inediti problemi relativi all’uso e alla gestione dell’informazione, recenti conflitti fra diverse razionalità e saperi alternativi.

Tali temi saranno esplorati durante il Convegno attraverso 3 tavole rotonde e 24 sessioni parallele, a cui prenderanno parte oltre 200 esperti e studiosi provenienti da tutt’Italia, con 120 contributi organizzati secondo alcune linee interpretative nevralgiche: saperi e senso comune; saperi e poteri; saperi e expertise; saperi e pratiche; saperi e istituzioni; saperi e contro-saperi; saperi e verità; saperi e algoritmi; saperi e immaginazione; saperi e differenze; saperi e corpi; saperi e tecnologie; saperi e magia.

Il Convegno si aprirà giovedì 23 giugno alle ore 10.00 presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo con gli interventi della Vicepresidente SISCC Sara Bentivegna (Sapienza Università di Roma) e della Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali Dora Gambardella (Università Federico II di Napoli).

La prima tavola rotonda si terrà giovedì 23 giugno (ore 11.00-13.00) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo e sarà dedicata al tema “ Senso comune, saperi istituzionali, controsaperi” , introdotta e moderata da Roberto Serpieri (Università Federico II di Napoli), con gli interventi di Sergio Belardinelli (Università di Bologna), Anna Maria Lorusso (Università di Bologna) e Valeria Pinto (Università Federico II di Napoli).

(ore 11.00-13.00) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo e sarà dedicata al tema “ , introdotta e moderata da (Università Federico II di Napoli), con gli interventi di (Università di Bologna), (Università di Bologna) e (Università Federico II di Napoli). La seconda tavola rotonda, prevista venerdì 24 giugno (ore 11.45-13.30) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo, approfondirà il tema “Rivoluzione digitale e trasformazione dei saperi” e sarà introdotta e moderata da Fausto Colombo (Università Cattolica del Sacro Cuore), con gli interventi di Donatella della Ratta (John Cabot University), Gabriele Frasca (Università di Salerno) e Tiziana Terranova (Università di Napoli L’Orientale).

(ore 11.45-13.30) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo, approfondirà il tema e sarà introdotta e moderata da (Università Cattolica del Sacro Cuore), con gli interventi di (John Cabot University), (Università di Salerno) e (Università di Napoli L’Orientale). La terza tavola rotonda si terrà venerdì 24 giugno (ore 17.30-18.45) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo e affronterà il tema “Trasformazione dei saperi e università italiana”, introdotta e moderata da Alberto Marinelli (Sapienza Università di Roma), con gli interventi di Maria Carmela Agodi (Presidente AIS, Università di Napoli Federico II), Roberta Bartoletti (Coordinatrice PIC-AIS, Componente Gruppo GEV VQR, Università di Urbino Carlo Bo), Consuelo Corradi (Consigliere CUN Area 14, Università LUMSA Roma), Guido Gili (Presidente SISCC, Università del Molise) e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (già Ministro dell’Università e della Ricerca).

Durante la giornata conclusiva del Convegno, alle ore 17.15, sarà celebrata la consegna del Diploma di Dottorato di Ricerca in Scienze sociali e statistiche alla memoria a Francesca Fichera, dottoranda del Dipartimento di Scienze Sociali prematuramente scomparsa, alla presenza di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli, e di Sergio Brancato (Università Federico II di Napoli). La chiusura dei lavori del Convegno, alle ore 18.45, sarà affidata all’intervento conclusivo del Presidente SISCC Guido Gili (Università del Molise).

Link al programma completo: Programma SISCC 2022. Info Convegno: http://www.ssi-scc.it/

Il 23 e 24 giugno 2022 l’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà il IV Convegno Nazionale Sissc – Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione, dal titolo Qualcosa è cambiato? La trasformazione dei saperi, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze Sociali (Vico Monte della Pietà, 1) e nella prestigiosa sede del Complesso dei SS. Marcellino e Festo (Largo San Marcellino, 10).

Dopo due anni di blocco delle attività convegnistiche in presenza, la comunità italiana dei sociologi e delle sociologhe della cultura e della comunicazione si riunirà a Napoli per discutere sulla natura e sulla portata delle radicali trasformazioni in atto nell’ambito dei processi culturali e comunicativi, alla luce delle recenti crisi di impatto globale degli ultimi anni: economiche, ambientali e pandemiche.

Attraverso un approccio interdisciplinare, il Convegno Qualcosa è cambiato? La trasformazione dei saperi è l’occasione per accendere i riflettori su alcune questioni cruciali legate alla produzione delle conoscenze nel mondo contemporaneo, in cui individui, gruppi e istituzioni si trovano ad affrontare una crescente differenziazione e complessità dei saperi e un’accelerazione della loro trasformazione, che si manifesta attraverso nuove forme di produzione, trasmissione e appropriazione della conoscenza, inediti problemi relativi all’uso e alla gestione dell’informazione, recenti conflitti fra diverse razionalità e saperi alternativi.

Tali temi saranno esplorati durante il Convegno attraverso 3 tavole rotonde e 24 sessioni parallele, a cui prenderanno parte oltre 200 esperti e studiosi provenienti da tutt’Italia, con 120 contributi organizzati secondo alcune linee interpretative nevralgiche: saperi e senso comune; saperi e poteri; saperi e expertise; saperi e pratiche; saperi e istituzioni; saperi e contro-saperi; saperi e verità; saperi e algoritmi; saperi e immaginazione; saperi e differenze; saperi e corpi; saperi e tecnologie; saperi e magia.

Il Convegno si aprirà giovedì 23 giugno alle ore 10.00 presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo con gli interventi della Vicepresidente SISCC Sara Bentivegna (Sapienza Università di Roma) e della Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali Dora Gambardella (Università Federico II di Napoli).

La prima tavola rotonda si terrà giovedì 23 giugno (ore 11.00-13.00) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo e sarà dedicata al tema “ Senso comune, saperi istituzionali, controsaperi” , introdotta e moderata da Roberto Serpieri (Università Federico II di Napoli), con gli interventi di Sergio Belardinelli (Università di Bologna), Anna Maria Lorusso (Università di Bologna) e Valeria Pinto (Università Federico II di Napoli).

(ore 11.00-13.00) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo e sarà dedicata al tema “ , introdotta e moderata da (Università Federico II di Napoli), con gli interventi di (Università di Bologna), (Università di Bologna) e (Università Federico II di Napoli). La seconda tavola rotonda, prevista venerdì 24 giugno (ore 11.45-13.30) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo, approfondirà il tema “Rivoluzione digitale e trasformazione dei saperi” e sarà introdotta e moderata da Fausto Colombo (Università Cattolica del Sacro Cuore), con gli interventi di Donatella della Ratta (John Cabot University), Gabriele Frasca (Università di Salerno) e Tiziana Terranova (Università di Napoli L’Orientale).

(ore 11.45-13.30) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo, approfondirà il tema e sarà introdotta e moderata da (Università Cattolica del Sacro Cuore), con gli interventi di (John Cabot University), (Università di Salerno) e (Università di Napoli L’Orientale). La terza tavola rotonda si terrà venerdì 24 giugno (ore 17.30-18.45) presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo e affronterà il tema “Trasformazione dei saperi e università italiana”, introdotta e moderata da Alberto Marinelli (Sapienza Università di Roma), con gli interventi di Maria Carmela Agodi (Presidente AIS, Università di Napoli Federico II), Roberta Bartoletti (Coordinatrice PIC-AIS, Componente Gruppo GEV VQR, Università di Urbino Carlo Bo), Consuelo Corradi (Consigliere CUN Area 14, Università LUMSA Roma), Guido Gili (Presidente SISCC, Università del Molise) e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (già Ministro dell’Università e della Ricerca).

Durante la giornata conclusiva del Convegno, alle ore 17.15, sarà celebrata la consegna del Diploma di Dottorato di Ricerca in Scienze sociali e statistiche alla memoria a Francesca Fichera, dottoranda del Dipartimento di Scienze Sociali prematuramente scomparsa, alla presenza di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli, e di Sergio Brancato (Università Federico II di Napoli). La chiusura dei lavori del Convegno, alle ore 18.45, sarà affidata all’intervento conclusivo del Presidente SISCC Guido Gili (Università del Molise).

Link al programma completo: Programma SISCC 2022. Info Convegno: http://www.ssi-scc.it/