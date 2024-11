Sociologi, istituire Ordine e Albo professionale: la proposta di legge. Ecco perché è necessario

Istituire finalmente l’Ordine dei Sociologi e il relativo Albo Professionale. E’ l’obiettivo della proposta di legge firmata dai deputati del Pd lenia Malavasi e Marco Furfaro. Una proposta che, presentata in Parlamento oltre un anno fa, torna d’attualità all’indomani della scomparsa di Franco Ferrarotti, uno dei padri riconosciuti della sociologia italiana: il cui ricordo ha permesso a molti italiani di comprendere come la crescita civile e sociale del Paese si sia intrecciata con quella di una disciplina che proprio Ferrarotti aveva contribuito a far conoscere a partire dagli anni Sessanta. Già, perché la sociologia in Italia, benché ne sia riconosciuta la “straordinaria importanza” – argomentano Malavasi e Furfaro – è “spesso confinata al dibattito intellettuale o al parere occasionale su casi o problematiche di contingente interesse popolare”. “Eppure – ricordano i due deputati – la Sociologia, individuata, approfondita e determinata come scienza del comportamento sociale” già alla fine del XIX secolo da luminari come Vilfredo Pareto, Emil Durckeim e Max Weber, oggi ci dà “la possibilità e la capacità di estrapolare dati, elaborarli e trarne le conclusioni con metodo scientifico, indirizzando le scelte e le risposte alle problematiche sempre più pressanti per questa nazione e per l’Europa, derivanti dai grandi cambiamenti che modificano ad un ritmo progressivo le esigenze e le aspettative di un futuro prossimo”. E ancora: “Non va sottovalutato quanto i professionisti sociologi, pur in una situazione di di scarsa attenzione istituzionale, abbiano prodotto nel campo dell’analisi comportamentale dei cambiamenti della società italiana dopo la seconda guerra mondiale, il boom industriale , l’abbandono delle campagne, le rivolte sociali, le sfide delle autonomie in continua ed indispensabile evoluzione, la crisi della politica tradizionale, la problematica del grande movimento migratorio, la crisi demografica e la complessa partecipazione alle scelte dell’Europa. Nel contempo hanno fornito, spesso operando in ombra, grandi supporti alle scelte di politica industriale e dello sviluppo produttivo nazionale”. E tuttavia questo strumento essenziale per la comprensione di quel che si muove al fondo della nostra società è ancora oggi privo di un riconoscimento istituzionale. E’, appena, “un mero indirizzo universitario”. Di qui l’urgenza di una legge che consenta l’istituzione dell’Ordine dei Sociologi, con il correlato Albo Professionale.

Nonostante “il percorso per raggiunger tale obiettivo è stato più volte avviato in sede parlamentare”, non è mai riuscito a concludere il suo iter. Si è ottenuto il riconoscimento del sociologo “quale professione, ma priva di Ordine, soltanto nel 2013, in ossequio agli indirizzi in materia sanciti dalla Comunità Europea”. Ma poi questa figura “è stata dimenticata ed espunta, proprio quando la presenza di una metodologia scientifica ad ampio raggio risulterebbe indispensabile per una progettazione del sistema e degli interventi in favore dei cittadini”. Nella proposta di legge si rileva come il sociologo oggi può avere un ruolo determinante in ambito sanitario, e più in generale “nel miglioramento della qualità dei servizi” e “nella proposta di nuovi modelli di welfare”. Insomma “una corretta lettura sociologica dei fenomeni favorisce la sperimentazione di procedure necessarie per ridurre diseguaglianze e contrastare la marginalizzazione sociale, favorendo i processi di inclusione”. Per non parlare dell’urbanistica, settore nel quale si segnsla “l’assoluta necessità del sociologo nella predisposizione degli strumenti sia generali programmatici che locali esecutivi” e dell’ambiente “ove va posta attenzione al contrasto di ogni forma di abuso e danno del territorio, senza frenare un corretto sviluppo delle attività di crescita virtuosa e coerente con i bisogni dei cittadini”.

Eppure, fanno notare i sottoscrittori della proposta di legge “non sono mancati coraggiosi tentativi di riconoscimento giuridico del ruolo professionale del Sociologo, quali la L.106/2021, che ha riconosciuto l’inquadramento normativo anche dei sociologi nel ruolo sociosanitario, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, e, soprattutto, la recente Legge Regionale Campania n.55/2023, che ha istituito il Servizio di Sociologia del territorio, per garantire ai cittadini della Regione Campania l’accesso alle prestazioni attinenti alle discipline sociologiche , nel sistema dei servizi sociali della Regione, che, peraltro, è già stato attivato in via sperimentale”.

Tutte queste considerazioni evidenziano “la necessità di garantire una presenza unitaria ed istituzionale della figura professionale del sociologo… come soggetto scientifico partner” delle istituzioni pubbliche e dei soggetti dello svluppo imprenditoriale “per scelte e soluzioni realmente innovative, che abbiano la qualità di essere indirizzate verso obiettivi strutturali anche a medio e lungo periodo, con benefici per il Paese di valenza duratura e progressiva”.

LA PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1.

(Titolo di sociologo)

La professione di sociologo si basa sullo studio, l’osservazione, la rilevazione e l’analisi di fenomeni, processi, strutture e sistemi sociali. Implica l’uso di metodologie e tecniche specifiche. I sociologi svolgono la loro professione con metodi, strumenti e tecniche riconosciuti dalla comunità scientifica, attraverso la ricerca e l’analisi sociologica, in conformità alla loro formazione professionale e accademica.

Il titolo di sociologo e l’esercizio della professione possono essere conferiti a persone iscritte all’albo professionale istituito ai sensi dell’articolo 3 Il sociologo procede nella sua attività interpretando i fenomeni ed i processi sociali sulla base di dati storici consolidati del sistema e dei mutamenti in corso, realizzando modelli esplicativi ed

4.I sociologi operano in tutti i settori pubblici e privati della società dove possano espletare il loro compito professionale di analisi , elaborazione e progettazione a supporto degli obiettivi del soggetto committente .

La professione del Sociologo, ai sensi della Legge 3/18, articolo 5, capitolo 3, ha altresì una valenza sociosanitaria.

Articolo 2.

(Definizione della professione di sociologo)

1.I sociologi identificano problemi teorici e pratici e di conseguenza formulano processi di ricerca o di intervento, elaborano e attuano correlati piani per rispondere alle domande di conoscenza e per la risoluzione dei problemi identificati e, in collaborazione con altre figure professionali, monitorano il processo e i risultati della ricerca e degli interventi, anche al fine di fornire indicazioni ai committenti che ne potranno trarre elementi sostanziali per le scelte strategiche in ogni settore di attività.

2.I sociologi, su specifica committenza, organizzano, progettano e realizzano programmi di formazione professionale volti a soddisfare i bisogni formativi delle imprese, degli Enti pubblici centrali e locali, dei dipendenti, dei collaboratori e degli accademici a livello universitario e post-universitario.

3.La legge individua due profili professionali per i sociologi:

Sociologi di base, in possesso di laurea triennale, di cui al comma 3, a) dell’art.3 della presente legge, i quali, in qualità di liberi professionisti o di lavoratori dipendenti , svolgono attività di ricerca, progettazione e intervento sociale, spesso in collaborazione o in pool di lavoro con altri professionisti, sulla base delle esigenze e delle aspettative dell’interlocutore/cliente che richiede l’attività; Sociologi specializzati, in possesso di laurea magistrale, di cui al comma 3, lett b), c), d) e e) della presente legge, i quali, in qualità di liberi professionisti o dirigenti dipendenti, svolgono con autonomia e totale responsabilità le attività di ricerca, progettazione e intervento sociale, servendosi eventualmente anche del contributo di professionisti di altre branche e di altri collaboratori alle loro dipendenze, sulla base delle esigenze e delle aspettative dell’interlocutore/cliente che commissiona ai detti professionisti l’intero progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati..

Articolo 3.

(Requisiti per l’esercizio della professione di sociologo)

La professione di sociologo, richiede una formazione teorica nelle principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, nelle tecniche e metodologie di ricerca sociale, nelle tecniche di elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi, nelle teorie e tecniche di progettazione sociale, nelle tecniche e metodologie di intervento sociale, nonché una formazione teorica e pratica nelle attività di ricerca e intervento sociale, nonché una formazione lavorativa specifica di: almeno due anni di esperienza lavorativa per i professionisti con laurea triennale, di cui al comma 3, a) di questo articolo. almeno un anno di esperienza lavorativa per i professionisti con laurea triennale, dicui al comma 3, b), c), d) e e) di questo articolo. almeno sette anni di esperienza lavorativa per coloro che hanno completato altri corsi di formazione formale e informale, che abbiano consentito di acquisire conoscenze, abilità e competenze come Il curriculum formativo comprende le principali specializzazioni della sociologia e/o della ricerca sociale e può includere contributi di altre discipline correlate alla

I sociologi devono possedere almeno uno dei seguenti titoli di

laurea triennale in sociologia (L-40) o scienze sociali (classe L-36 del DM 509/99) laurea quadriennale in sociologia (vecchio ordinamento); oppure laurea magistrale i (Tre + Due anni), composta da laurea triennale(L40 o L36) e specializzazione biennale ( LM88, LM1, LM52, LM56, LM59, LM62, LM81, LM87); laurea quadriennale in scienze politiche indirizzo politico sociale (vecchio ordinamento); laurea quadriennale in scienze economiche e sociali (vecchio ordinamento); Diploma di laurea equipollente a quelle di cui alle lett. b) e c) conseguito presso un’università di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato con il quale sia stato sottoscritto un formale patto di reciprocità.

Articolo 4.

(Conoscenze e capacità professionali)

Le conoscenze del sociologo devono essere quelle di un professionista con formazione di studio delle principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, nei metodi e nelle tecniche di ricerca sociale, nelle tecniche di elaborazione qualitativa e quantitativa dei dati, nelle teorie e nelle tecniche di progettazione sociale, nonchè dell’organizzazione e gestione delle risorse umane, nelle tecniche e nelle metodologie di intervento sociale e socio- sanitario, nelle teorie sociologiche delle istituzioni politiche, dei processi di cambiamento e di globalizzazione, che consenta loro di applicare le conoscenze di cui sopra nei vari ambiti operativi, nonché una formazione specifica sul posto di lavoro

Le capacità formative e professionali del Sociologo gli daranno la capacità: di individuare le esigenze del committente, traducendole in termini sociologici; attivare progettazioni integrando le basi teoriche con gli strumenti procedurali e l’elaborazione dei dati statistici inerenti; costruire modelli di analisi e di ricerca per favorire la comprensione ed il contrasto alle varie forme di disagio sociale; gestire equipes di lavoro multidisciplinari per l’analisi e progettazione di interventi; svolgere funzioni di analista professionista con metodologia sociologica per le strategie politiche ed amministrative degli Organi di governo centrali e locali.

3. Il curriculum formativo deve comprendere specializzazioni principali in sociologia e/o ricerca sociale e può includere contributi di altre discipline correlate alla sociologia.

Articolo 5.

(Albo professionale – Esercizio della professione)

Presso ogni Ordine regionale o provinciale dei sociologi, la cui organizzazione è riportata al Capo II della presente legge, è istituito un Albo professionale dei Sociologi (di seguito denominato“Albo”). Gli iscritti all’Albo regionale o provinciale dei sociologi hanno il diritto di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina del segreto L’Albo si compone di due Registri:

Il Registro A) dei sociologi, di cui al comma 3, a) dell’art.2 della legge;

Il Registro B) dei sociologi, di cui al comma3, lett b) dell’art.2 della presente

Capo II.

L’organizzazione dei sociologi

Articolo 6.

(Ordini regionali e provinciali)

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera d), gli iscritti all’albo formano l’Ordine dei sociologi, che si costituisce a livello regionale e a livello provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo7.

(Organizzazione dell’Ordine)

Sono organi dell’Ordine regionale o provinciale dei Sociologi il Consiglio Direttivo dell’Associazione, il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e l’Assemblea Generale composta dagli iscritti all’Albo.

Articolo 8.

(Formazione del Consiglio dell’Ordine)

Il Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine è composto da cinque membri se il numero degli iscrittii è inferiore a cento, da sette membri se il numero degli iscritti è compreso tra cento e cinquecento, da nove membri se il numero degli iscritti è compreso tra cinquecento e millecinquecento e da quindici membri se il numero degli iscritti è superiore a millecinquecento.

I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea Generale in conformità alla procedura stabilita nelle disposizioni di attuazione dell’articolo 24.

La durata del mandato del Consiglio è di tre anni e i membri possono essere rieletti per un massimo di altri due mandati.

Articolo 9

(Compiti del Consiglio dell’Ordine)

1.I Consigli dell’Ordine regionalionali o provinciali esercitano i seguenti poteri:

eleggere tra i propri membri un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, entro 30 giorni dalla loro elezione vigilare sull’osservanza della presente Legge e di tutte le altre disposizioni relative alla professione gestire il patrimonio dell’Ordine e predisporre ogni anno un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale; procedere, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa essere responsabile della tenuta dell’Albo, assicurando le registrazioni, le cancellazioni e le modifiche annuali, nonché l’invio di copia dell’Albo al Ministero della Giustiziae al Procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio nominare i rappresentanti dell’Ordine come membri di commissioni presso autorità, istituzioni e organizzazioni locali; adottare misure disciplinari dichiararela decadenza deiconsiglieri; fissare, nel limite necessario alla copertura delle spese per il funzionamento dell’Ordine, la misura della quota annuale di iscrizione all’Albo a carico degli iscritti, nonché la misura del corrispettivo dovuto per il rilascio di certificazioni e di ratifica delle liquidazioni dei compensi professionali; sospendere dall’Albo gli iscritti che non abbiano pagato le quote dovute al Consiglio dell’Ordine e al Consiglio nazionale; igilare sulla tutela del titolo professionale di sociologo e svolgere attività per scoraggiare l’esercizio non autorizzato di questa promuovere la formazione e la specializzazione tecnica e culturale degli iscritti

Articolo10.

(Scioglimento del Consiglio regionale o provinciale)

Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale, dispone lo scioglimento del Consiglio regionale o provinciale:

a..se imembri del Consiglio non vengono sostituiti nei casi previsti dal regolamento di cui all’articolo 24;

b.quando, per comprovata responsabilità, il Consiglio non sia più ingrado di svolgere la sua funzione;

c.quando, dopo un sollecito a conformarsi agli obblighi, la violazione del proprio dovere continui;

d.per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono svolte da un Commissario Straordinario nominato contestualmente dal Ministero, il quale, entro 120 giorni dalla data del decreto di scioglimento, convoca un’Assemblea generale per rieleggere un nuovo Consiglio, dopo la revisione dell’Albo. Il Commissario straordinario, nomina, tra gli iscritti all’Albo, un segretario e, se lo ritiene opportuno, un comitato composto da non meno di due e non più di quattro membri che lo assistano nell’esercizio delle

Articolo 11

(Compiti del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere)

Il Presidente rappresenta l’Ordine, convoca e presiede le assemblee generali ed esercita gli altri poteri conferitigli dalla presente Legge o da altri regolamenti. Il Presidente rilascia tessere, certificati e documenti relativi ai soci.

Il Vicepresidente agisce in caso di assenza o impedimento del Presidente e svolge i compiti a lui delegati. Il Segretario compila e custodisce i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e i registri previsti dalla legge e autentica le copie degli atti e delle Il Tesoriere custodisce e vigila sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine, riscuote le entrate, emette gli ordini di pagamento e controlla le attività contabili e di bilancio.

Articolo12

(Assemblea generale)

L’Assemblea generale è convocata dal

In prima convocazione l’Assemblea generale può operare legittimamente con la presenza minima della metà più uno dei membri dell’Ordine.

In seconda convocazione, che deve essere fissata non prima di 24 ore dalla prima, l’Assemblea generale può operare con la presenza di qualsiasi numero di componenti.

Le delibere dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole di oltre la metà dei presenti, esclusi gli astenuti.

L’Assemblea generale è convocata:

a. per l’elezione del Consiglio direttivo ,con le modalità previste nel Regolamento di attuazione, di cui all’art.24;

b. in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

c. In seduta straordinaria, se il Presidente lo ritiene opportuno o su decisione del Consiglio o su richiesta scritta presentata da almeno un quinto degli iscritti all’Albo, con specifica degli argomenti da trattare.

Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il Presidente ha l’obbligo di convocare la riunione entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione, su richiesta di un iscritto, il procuratore della Repubblica del tribunale competente nomina un iscritto all’Albo che convochi e presieda l’Assembea.

Capo III

Consiglio nazionale

Articolo13. (Consiglio nazionale)

Gli Ordini regionali e provinciali dei sociologi costituiscono un unico Ordine nazionale, con sede in Roma.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei sociologi è composto da membri nominati dai Consigli regionali e provinciali, in numero variabile da uno a tre per ciascun Consiglio, in base al numero degli iscritti, come di segiuto specificato:

1 membro sino a 80 iscritti;

2 membri da 81 a 200 iscritti;

3 membri oltre i 200 iscritti

Tali membri sono eletti dai rispettivi Consigli tra coloro che sono iscritti all’Ordine da almeno 5 anni, in conformità e con le procedure fissate dal Regolamentom di attuazione di cui all’ articolo 24.

Il mandato dei membri dei Consigli nazionali dura tre anni a partire dalla data del loro insediamento e possono essere rieletti per un massimo di altri due mandati . Il Consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

La carica di membro del Consiglio nazionale è incompatibile con la partecipazione quale componente ad un Consiglio regionale o provinciale.

Articolo14.

(Organi del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci il membro più anziano del Consiglio . Il Presidente nazionale rappresenta il Consiglio, esercita i poteri conferitigli dalla presente Legge o altra disposizione, e convoca la riunione del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di 9(nove) o più dei suoi membri.

Articolo15.

(Poteri del Consiglio nazionale)

Oltre ai poteri adesso delegati da altre disposizioni, il Consiglio nazionale esercita i seguenti poteri :

a.su richiesta del Ministro di Giustizia, esprime un parere sui progetti di legge e di regolamentazione della professione;

b. coordina e promuove le attività dei consigli regionali e provinciali finalizzate al perfezionamento tecnico e culturale dei loro membri;

c.esprime il proprio parere sulla composizione e sullo scioglimento dei consigli e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

d.nomina i propri rappresentanti presso commissioni e organizzazioni nazionali e internazionali;

e.determina l’importo delle quote associative annuali a carico degli iscritti destinate al funzionamento del Consiglio Nazionale;

f.decide in via amministrativa sui ricorsi contro le decisioni dei Consigli in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione, nonché sui ricorsi in materia disciplinare e sui ricorsi riguardanti l’elezione dei Consigli stessi;

g.propone, per l’approvazione con decreto del Ministro di Giustizia, le tabelle delle tariffe per gli onorari e le indennità professionali, nonché per il rimborso delle spese sostenute per l’attività professionale

h.redige un Codice deontologico per garantire il corretto comportamento professionale, a garanzia della Categoria, nonché della tutela dei diritti della Committenza;

i.sostiene tutte le iniziative volte a promuovere lo sviluppo e l’aggiornamento professionale costante degli iscritti e la statuizione di standards adeguati per la valutazione della qualità dei servizi professionali prestati.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate dal Segretario, entro 30 giorni dalla loro adozione, agli interessati, al Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine che ha avviato il provvedimento, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e al Ministero di Giustizia

Articolo 16.

(Vigilanza sull’espletamento delle funzioni dell’Ufficio).

L’Ordine dei Sociologi è sotto la stretta sorveglianza del Ministro di Giustizia, che esercita questa autorità direttamente o tramite i procuratori ed i pubblici

Il Ministero di Giustizia vigila sulla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla professione di Sociologo. A tal fine, il Ministero di Giustizia formula richieste e raccomandazioni appropriate, direttamente o attraverso i magistrati di cui al paragrafo 1.

Capo IV

Iscrizione, cancellazione e sospensione dell’iscrizione.

Articolo 17

(Requisiti per l’iscrizione all’Albo)

1 . Affinché si possa possa essere iscritti all’Albo di cui all’articolo 3

a.avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di un altro Stato a cui si applichi il principio di reciprocità

b.godere dei diritti civili;

c.avere conseguito l’abilitazione all’esrcizio della professione di sociologo ai sensi dell’articolo 18;

d.risiedere nel territorio di competenza dell’Ordine regionale o provinciale al cui Albo si richiede l’iscrizione.

Non possono ottenere l’iscrizione coloro che abbiano subito una condanna penale comportante l’interdizione dall’esercizio della professione o la radiazione dall’Albo.

Articolo18.

(Abilitazione all’esercizio professionale)

Per essere ammessi all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di sociologo è necessario possedere:

Titolo di studio

laurea triennale in sociologia (L-40) o scienze sociali (classe L-36 del DM 509/99) laurea quadriennale in sociologia (vecchio ordinamento); oppure laurea magistrale i (Tre + Due anni), composta da laurea triennale(L40 o L36) e specializzazione biennale ( LM88, LM1, Lm52, LM56, LM59, LM62, LM81, LM87); laurea quadriennale in scienze politiche indirizzo politico sociale (vecchio ordinamento); laurea quadriennale in scienze economiche e sociali (vecchio ordinamento); Diploma di laurea equipollente conseguito presso un’università di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato con il quale sia stato sottoscritto un formale patto di reciprocità.

Formazione

Dopo la laurea, essere in possesso di una documentazione attestantelo l’espletamento di un tirocinio pratico-professionale di almeno un anno consecutivo (di due anni per i laureati di cui alla lett.a) ) oppure il conseguimento presso l’Università di un Dottorato di ricerca in discipline sociologiche o di un diploma di specializzazionein discipline sociologiche.

Le norme sulle modalità di svolgimento della formazione pratico professionale e la conseguenta attestazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Università, della Scienzae della Ricerca tecnologica, di concerto con i Ministri di Giustizia, della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Le norme relative allo svolgimento dell’esame di Stato ed alla composizione delle commissioni d’esame sono stabilite con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di Giustizia, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, e saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 19.

(Divieto di iscrizione a più di un Albo)

E’ vietata l’iscrizione in più Albi regionali o provinciali dei sociologi.

Articolo 20

(Cancellazione dall’Albo- Sospensione per morosità)

Il Consiglio dell’Ordine decide, d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero del Tribunale competente, di cancellare dall’Albo un iscritto, se non soddisfi più una delle condizionidi cui al paragrafo 1 dell’articolo 17.

Un socio che non abbia provveduto al pagamento delle dovute quote associative per oltre dodici mesi, incorre nella sospensione dall’Albo. La sospensione per morosità non ha limiti di duratae sarà revocata con decisione del Consiglio , previa dimostrazione che il socio abbia pagato interamente i contributi La procedura di cancellazionee la sospensione pe rmorosità dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite per il procedimento

gli iscrittim cancellati dall’Albo, potranno essere reiscritti allorché risulteranno sanate le motivazioni che ne hanno causatoa la

Articolo 21

(Comunicazione delle deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine, relative all’iscrizione ,alla cancellazione o alla reiscrizione, sono comunicateagli interessati ,al Consiglio nazionale, alla Procura del Tribunale competente e al Ministero di Giustizia entro 30 giorni dalla loro adozione.

Capo V

Sanzioni disciplinari

Articolo 22. (Sanzioni disciplinari)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli iscritti all’Albo che, nell’esercizio delle loro funzioni professionali, commettano un atto di cattiva condotta o di malcostume o commettano un atto lesivo della reputazione o del decoro professionale.

Le sanzioni disciplinari si applicano come segue:

Un ammonimento tramite lettera del Presidente del Consiglio dell’Ordine, nei casi di lieve entità, relativi a scorrettezza o cattiva condotta,. L’ammonimento consiste nella notifica dell’infrazione commessa dal professionista interessato e nel richiamo al rispetto dei suoi doverie a nonripetere atti U na censura , pronunciata con decisione del Consiglio dell’Ordine, nei casi dimaggiore entità e gravità nel comportamento dell’iscritto, che tuttavia non leda il decoro o la dignità professionale La sospensione dall’eserczio professionale per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a due anni La radiazione dall’Albo.

Per ciascuna di queste infrazioni, l’interessato può, entro 10 giorni dalla data di notifica , richiedere un’audizione da parte dell’autorità competente sulla base della sanzione.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 23. (Disposizioni transitorie)

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,il PresidentedelTribunale di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano nomina un Commissario che provveda alla formazione dell’Albo, ai sensi del presente articolo. Gli oneri derivanti dalla nomina dei Commissari sono a carico degli organi competenti dell’Ordine interessato, a valere sui proventi ottenuti ai sensi dell’articolo 25.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettere a), b) e d), l’iscrizione all’Albo è consentita, come norma transitoria e per la prima costituzione dell’Albo, su domanda presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a. ai professori ordinari, associati, associati fuoriruolo ed in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche presso università italiane o straniere, purché appartenenti a uno Stato membro dell’Unione europea o a un Paese con il quale sussistano condizioni formali di reciprocità, nonché ai ricercatori ed agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in discipline (Registro A)

b. ai titolari di un dottorato di ricerca in sociologia, (Registro A).

c. Ai laureati in possesso di un titolo di studio di cui al comma 3, a), b), c)

d. e e) dell’art. 3, rispettivamente nei relativi Registri di cui al comma3 dell’art.5. Ai fini dell’applicazione del comma 2, lettera a), le discipline sociologiche sono definite con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri di Giustizia, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Universitario Tale decreto stabilirà anche le norme per lo svolgimento delle sessioni straordinarie degli esami nazionali di cui al comma 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione speciale dell’esame di Stato,per titoli ed esami, cui possono accedere, a domanda, coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario conforme a quanto previsto all’art.3, 3°comma e che dimostrino di avere svolto, dopo il conseguimento del titolo di studio, per un periodo consecutivo di almeno un anno,(due anni per i possessori di laurea triennale) un’attività riconosciuta di sociologo presso un’istituzione o un’organizzazione pubblica o privata, corrispondente ai contenuti professionali di cui all’articolo 4, oppure di aver conseguito un diploma o master professionale di specializzazione pluriennale in sociologia presso un’università. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 24, il Commissario di cui al medesimo articolo indice le elezioni per i Consigli regionali e provinciali. A tal fine, il Commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, da scegliere tra funzionari della Pubblica Amministrazione. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale può avvenire anche tra coloro che siano iscritti all’Ordine da meno di cinque anni.

Articolo 24.

(Regolamento di esecuzione)

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2.Il regolamentodi cui al paragrafo 1 prevede in particolare

a. le procedure di elezione del Consiglio regionale e provinciale da parte dell Assemblee in apposita seduta da convocare almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio.

b. Le ipotesi di sostituzione dei consiglieri e la decadenza dalla carica, prevedendo che, se il numero dei consiglieri da sostituire superi la metà più uno dei componenti del Consiglio, si procede alla sostituzione di tutti i consiglieri.

c. le procedure per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo, compresa la registrazione dei trasferimenti di residenza e dei cambiamenti di stato giuridico.

d. il quorum per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dei Consigli regionali o provinciali e del Consiglio

e. i criteri per la validità delle riunioni dell’Assemblea generale, nel rispetto del disposto dell’articolo 12

f. le procedure per l’elezione del Consiglio Nazionale, per la sostituzione dei consiglieri e per la convocazione di eventuali elezioni suppletive

g. Le ipotesi e modalità di sospensione e di radiazione

h. il procedimento disciplinare, secondo il principio del contraddittorio, nonché le ipotesi di sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione

i. i ricorsi contro le decisioni dei Consigli regionali o provinciali in materia di provvedimenti disciplinari, di iscrizione, esclusione e reiscrizione all’Albo,in materia di eleggibilità e di regolarità delle attività elettorali, nonché contro le decisioni del Consiglio

Articolo 25

(Disposizioni finanziarie)

Le spese di costituzione dell’Albo dei sociologi sono coperte dai contributi versati dagli iscritti all’Albo e non gravano sul bilancio dello Stato.

I costi derivanti dall’organizzazione degli esami nazionali per l’abilitazione all’esercizio professionale sono coperti dalle entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato.