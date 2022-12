Soffiano venti di guerra, quella combattuta con le armi e altre di genere diverso, non pertanto meno devastanti

Al solo fine di tentare di riavvolgere il nastro di quanto sta accadendo da tre anni e passa su questo mondo, è necessario rifare una constatazione, seppure ovvia. Volendo così confermare che la guerra, quella violenta, caratterizzata da morte e distruzione, oramai dilaga sull’intero pianeta. Ai tanti fuochi che già ardevano, si è aggiunto recentemente la forma di protesta popolare in Perù per i risultati delle ultime elezioni. Si può cosi affermare, senza ombra di dubbio, che il fuoco mai completamente spento della “revolucion” in America Latina, ha concrete possibilità di ravvivarsi. L’introduzione serve per prendere atto del malessere generalizzato che ha investito l’umanità quasi per intera e per affermare, ormai senza esitazione, che l’intero pianeta è malato. Da qui spostare l’attenzione sugli altri conflitti di tipo diverso cha altrettanto stanno defedando buona parte della popolazione mondiale, non c’è da fare molta strada. È l’economia, nella più ampia delle sue accezioni, che sta funzionando sempre peggio. Il più delle volte il motivo scatenante sono per l’ appunto i conflitti che oramai stanno stravolgendo gli equilibri mondiali. Partendo da una considerazione da cena in masseria prima che il vino abbia fatto il suo effetto, facendo spostare di conseguenza la conversazione su argomenti meno impegnativi, la appassionata disputa prende il via con una constatazione. Al mercato che ogni settimana alza le tende nel villaggio, la compravendita di qualunque cosa avviene dopo la contrattazione tra venditore e acquirente, sic et simpliciter. Quanto è in mano al venditore passa in quelle del compratore e viceversa fa il denaro. Così l’affare è fatto, cioè concluso, generalmente con soddisfazione per entrambi i contraenti. Dei comportamenti appena descritti, in passato hanno sottolinato l’ importanza, seppure in epoche diverse e con orientamenti politici molto dissimili, sia il Professor Luigi Einaudi che il Professor Tomaso Padoa Schioppa. Gli stessi arrivarono a conclusioni con molti punti in comune. Oltre alle imposte vigenti, nel siparietto del mercato appena tratteggiato, null’ altro è dovuto a chicchessia per ciò che riguarda quella transazione. Quindi il libero mercato, così come è inteso dagli economisti, di massima non richiede lnterventi correttivi di sorta e lo stesso, dai tempi del baratto è arrivato fino a oggi con pochi aggiustamenti, seppure a volte malconcio. Senza però tradire la formula che vede concordi tutti gli studiosi dell’economia, da quando il consorzio umano si è dato un minimo di organizzazione. La stessa è sintetizzabile in poche parole, cioè che il mercato è il luogo ideale dove tendono a incrociarsi la curva della domanda e quella dell’ offerta di qualsiasi bene e servizio. Il punto dove avviene quella intersezione è lo stesso che stabilisce l’ equilibrio di mercato. Ciò significa che, a quel livello di prezzo, quanto offerto è completamente acquistato. Ribadita la particolare importanza del libero mercato ai fini di un buon funzionamento dell’economia e quindi della socialità di un paese, sará bene prendere in considerazione il relativo stato dell’ arte di questi tempi. Senza entrare nello specifico, le restrizioni apposte da più paesi al libero scambio stanno apportando veri e propri sconvolgimenti alle programmazioni che ogni paese, azienda e famiglia fanno almeno per l’arco temporale di un anno. Basta un dazio, una sanzione o altri lacci e lacciuoli del genere, come Guido Carli, già governatore della Banca d’ Italia, definiva quel tipo di pastoie, per vanificare quel lavoro che da sempre si è fatto. In particolare in campagna, dove qualsiasi spesa era legata alla vendita di ciascuno dei raccolti che sarebbero stati fatti in corso d’ anno. L’organizzazione dei Consorzi Agrari, all’inizio dello scorso secolo, fondava l’operatività dei centri provinciali proprio su questa sana prerogativa degli associati, gli agricoltori. Se l’esperienza si concluse, dopo circa un secolo, negativamente, non furono certo i contadini a causarlo. Navigare a vista come sta succedendo di questi tempI, significa per le guerre combattute con le armi fermarsi al solo livello tattico, senza mai adottare un modello strategico. Ciò è quanto sta accadendo principalmente in Ucraina, per cui gli abitanti di quel paese per ora badano unicamente a portare a casa la pelle. Per uno stato e le varie categorie sociali quel comportamento significa invece aggiustare di continuo la rotta programmata con riallineamenti tempestivi ogni qual volta occorrano, quindi più che spesso. In queste condizioni è il mondo intero che va verso la recessione, non solo i singoli paesi. Se si distrugge, come accade in guerra, e non inizia la ricostruzione, la quantità di ricchezza che alla fine sarà andata persa, avrà un ammontare senz’altro superiore di quella prodotta. Un vecchio adagio contadino suona così:” dove si prende e poi non si rimette, alla fine non si trova più niente”. L’anno sta per finire e sentire parlare di segnali di miglioramento per quello che sta per arrivare, sembra più che altro una dimostrazione di cattivo gusto. Vale a dire che se prima non si rimettono nel loro ordine i pezzi di quell’enorme puzzle che è il mondo, resterà se non sterile, quasi, ogni tentativo di ripartenza. Tanto al fine di tentare ché l’ attività svolta sul pianeta ritorni sul sentiero di sviluppo da cui è rovinosamente fuoriuscita. Sempre nel villaggio si dice che il pazzo prima scappa, poi, deluso dalla sua stessa follia, ritorni in buon ordiune a casa. Ben si addice tale detto al comportamento di Putin e della sua corte dei miracoli, cosi come si è riproposta, meglio imposta, nell’ attuale contingenza.