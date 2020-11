Software per il controllo di gestione: qual è il più adatto alla mia azienda?

Il software per il controllo di gestione è un sistema che consente a tutte le aziende, dalle più piccola alle più strutturate, di elaborare e analizzare i dati relativi alle loro attività. Nell’economia contemporanea rappresentano un valore strategico per l’azienda perché l’interpretazione dei dati è il cuore del business, che permette alle realtà imprenditoriale di avere un vantaggio competitivo sui concorrenti. L’azienda Dialog, esperta nella realizzazione di sistemi gestionali per le aziende, ha in serbo una soluzione per ogni tipologia di impresa, con programmi strutturati in base alle esigenze e in grado di mappare tutte le informazioni utili agli obiettivi dell’attività.

Come funziona un software di gestione

Prima di capire qual è il software più adatto, è necessario comprendere cos’è un software di gestione.

Il software di gestione è un programma che immagazzina tutti i dati relativi ad un’azienda: raccoglie ad esempio i numeri dei prodotti in entrata e in uscita; analizza il numero di pezzi prodotto in un giorno e rileva anche l’efficacia di una specifica campagna marketing in base alle prenotazioni ricevute o alle richieste di informazioni. Diventa dunque uno strumento che apre a numerose possibilità, come quella di valutare le prestazioni dei dipendenti e capire dove si può migliorare per arrivare all’obiettivo. Allo stesso tempo, un software di gestione riesce a comprendere con anticipo quale comparto non sta andando bene e quindi risparmiare investimenti.

Il suo valore nell’industria 4.0 è stato inoltre testato durante l’emergenza Covid. Molte persone erano costrette a lavorare da casa e quindi l’unico metodo per poter controllare le performance era quello di analizzarle mediante software con la condivisione da remoto del proprio operato. I test fatti in questo senso hanno dimostrato che le persone da casa sono addirittura più produttive in alcuni settori, riuscendo ad organizzare il lavoro in maniera autonoma e rispettando gli impegni. Un risultato importante per il futuro perchè proietta gli imprenditori in un nuovo modo di vedere le cose, che chissà potrà portare ad un cambiamento nel mondo del lavoro e nella gestione delle mansioni.

I software di gestione non sono però tutti uguali e per piccole aziende non c’è bisogno di scegliere software complessi. Per trovare quello giusto bisogna capire bene qual è l’obiettivo che si vuole raggiungere e soprattutto quali sono i dati da monitorare.



Come scegliere il software di gestione

I modelli a disposizione sul mercato sono molteplici e il consiglio per scegliere quello più adatto è quello di conoscere bene a quel operazioni deve essere abilitato. Se siamo una piccola azienda per esempio, basterà avere il controllo delle entrate e delle uscite, un magazzino sempre aggiornato e la possibilità di poter integrare servizi incrociati per i clienti, come messaggi promozionali per quelli affezionati. Se siamo invece una grande azienda che movimenta anche prodotti all’estero, occorre scegliere un software con ampi database e moduli da poter personalizzare in base all’area di azione. Assicuratevi infine che il programma sia facilmente aggiornabile, graficamente interessante e consultabile in maniera chiara da più dispositivi, considerato che i dipendenti possono avere computer diversi per dimensione.